La dottoressa Pimple Popper, clamoroso quello che è successo ad Ed: piuttosto impensabile!

Davvero clamoroso quello che è successo ad Ed prima de La dottoressa Pimple popper: piuttosto impensabile, resterete di stucco.

Resterete davvero a bocca aperta quando vi racconteremo la storia di Ed, uno dei pazienti de La dottoressa Pimple Popper nel famoso programma di Real Time. Di storie pazzesche se ne sono alternate nello studio della dermatologa, ma come questa mai! Scopriamo insieme cos’è successo.

Ed ha deciso di rivolgersi alla famosa dermatologa e star di Youtube per via di una grossa protuberanza cresciutagli sul fianco. Questa non comportava alcun dolore, ma solo tantissimo fastidio – dato che era cresciuta in un posto dove la pelle era sempre a contatto con pantaloni ed altro. Quello che, però, è successo al cinquantaquattrenne prima di recarsi presso lo studio della dottoressa non era mai accaduto prima d’ora. Si, il simpaticissimo paziente di Sandra Lee scelto di farsi visitare da lei per via della protuberanza, ma non solo. Sapete cos’è successo qualche giorno prima della visita? Davvero impensabile!

La dottoressa Pimple Popper, Ed: clamoroso, mai successo prima d’ora

Circa 6 anni prima della sua partecipazione a La dottoressa Pimple Popper, quindi, Ed ha visto spuntare sul suo fianco una protuberanza. Dapprima piccolissima ed, in seguito, dalle dimensioni notevoli, l’escrescenza è cresciuta sempre di più negli anni fino a scoppiare ben due settimane prima dal suo consulto con la dermatologa. Un caso stranissimo, quindi, soprattutto se si considera chi la maggior parte dei suoi pazienti si recano nel suo studio con la protuberanza ancora ‘intatta’.

“Potrei non essere in grado di rimuoverla, vediamo”, ha detto la dottoressa appena vista la protuberanza ‘scoppiata’ del suo paziente. È stato davvero così? Nel corso del programma, la simpaticissima ‘Pimple Popper’ ha avuto a che fare con tantissimi casi difficili – come quello di Louis – ma è riuscita ad uscirne vincitrice ad ognuno di essi. Sarà stato anche questo il caso? Assolutamente si! Seppure fosse parecchio titubante sulla buona riuscita dell’intervento, la dermatologa è riuscita ad asportare interamente la sacca della cisti.

Seppure sia rimasta la cicatrice, Ed è rimasto pienamente soddisfatto del risultato ottenuto. Ed anche noi siamo davvero felici per lui.