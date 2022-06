“Mi terrorizzava”: ha raccontato ai suoi follower la sua immensa paura

L’amatissima influencer ha raccontato ai suoi follower la sua immensa paura: “Mi terrorizzava”, si è poi mostrata così sui social!

E’ una delle influencer più seguite, sui social ama interagire con la propria community creando contenuti quotidianamente. Alice Basso nasce principalmente come modella, su Instagram ha creato non solo la sua community ma ha avuto la possibilità di creare un e-commerce per dedicarsi a due sue passioni.

Ha lanciato una linea di abbigliamento e per la detersione per i bambini ed una linea make-up che sta riscuotendo un successo davvero incredibile. L’influencer è seguita ed amatissima sui social però per essere un personaggio molto attivo e soprattutto perché interagisce portando sullo schermo social la propria quotidianità.

Affrontando argomenti di vario tipo, Alice è sempre riuscita a confrontarsi con il suo pubblico mettendo talvolta a nudo anche alcuni dei suoi ‘lati più fragili’. Scoprire le proprie paure, farlo soprattutto su un social non è sempre facile. Ma Alice ci è riuscita. L’influencer ha raccontato qual è una delle cose che la spaventa di più: “Mi terrorizzava“, Alice ha raccontato la sua immensa paura.

Ha più volte espresso sui social la paura dell’acqua. Frequentemente ha parlato della sua fobia. La talassofobia è una paura che accomuna molti e che in qualche modo l’influencer sta cercando di vincere. Sui social, Alice Basso ha raccontato a tutti la sua immensa paura ed ha mostrato negli ultimi giorni dei nuovi contenuti che le ritraggono a 15mt di profondità in una piscina il cui fondo è praticamente invisibile.

“Quella sono io e ancora non ci credo“, ha scritto Alice nella didascalia del post che ora fa parte della sua galleria social. “Quella piccolina lì seduta sono io. Non ve l’ho raccontato ma l’altro giorno, sono riuscita ad arrivare lì in quel foro buio che mi terrorizzava. A -15mt, in apnea”