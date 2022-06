“Oggi festeggio, sono 3 anni che non bevo”: l’ex del Gf vip lo racconta ai suoi follower

“Oggi festeggio, sono 3 anni che non bevo”: l’ex concorrente del Gf vip lo racconta ai suoi follower in un lungo e toccante post.

“Oggi festeggio. Sono 3 anni che non bevo. Niente più bottiglie per me. Non un bicchiere, Non un goccio, nulla.” Inizia così il lungo messaggio dell’attrice ed ex concorrente del GF Vip, che, attraverso i social, condivide coi fan il suo importante traguardo.

“Non bevo perché ho capito di avere un problema e ho chiesto aiuto“, aggiunge l’attrice, che in passato ha avuto gravi problemi di alcolismo. Una vera e propria rinascita quella dell’ex gieffina, che ha voluto festeggiare il traguardo con tanto di torta e candelina.

L’ex concorrente del GF Vip festeggia: “Sono 3 anni che non bevo”, il racconto da brividi

“Che avevo un problema lo sapevo da anni, ci è solo voluto un po’ per fare la cosa giusta. E la cosa giusta era smettere. Non diminuire. Non bere di meno. Non fermarmi per un po’. Smettere”. Con queste parole, Jane Alexander racconta ai suoi followers la sua rinascita. L’attrice ed ex concorrente del GF Vip è riuscita ad uscire dal tunnel dell’alcolismo chiedendo aiuto. E, qualche giorno fa, ha festeggiato tre anni senza bere, come un vero e proprio compleanno. Si, perché quella della star di Elisa di Rivombrosa è stata una rinascita: “Non bevo e ne vado fiera. Perché sono forte e anche se ci è voluto un anno per uscire di nuovo e se magari non amo ancora gli aperitivi, questi tre anni sono stati una rinascita and the best is yet to come”.

Il post, condiviso da Jane su Instagram, ha ottenuto una pioggia di cuoricini, likes e commenti, ricchi di messaggi di affetto per l’attrice. Anche tanti volti noti hanno voluto congratularsi con lei per il prezioso traguardo raggiunto: da Antonella Elia a Giulia Salemi, fino a Filippa Lagerback e Monica Leofreddi.

“Mi festeggio perché me lo merito”, conclude Jane. E non possiamo che festeggiare con lei questa grande e meritata gioia.