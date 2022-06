La prima foto dopo la rottura: sono tornati insieme! Fan pazzi di gioia

La prima foto di coppia dopo la rottura: sono tornati insieme! Fan pazzi di gioia; l’annuncio è arrivato attraverso i social.

Una storia d’amore tormentata, caratterizzata da un tira e molla infinito. Li abbiamo conosciuti in tv nell’edizione del 2020 di Temptation Island, dove decisero di testare i loro sentimenti dopo 16 anni di amore. Come fini la loro avventura nel docu-reality?

Per niente bene: i due decisero di lasciarsi per via dei comportamenti di lui, mettendo fine alla storia dopo il falò di confronto. Le cose sono cambiate, però, a telecamere spente: dopo un lungo corteggiamento, c’è stato il riavvicinamento, con tanto di annuncio di nozze imminenti. Dopo poco, però, la nuova crisi: a gennaio di quest’anno un nuovo annuncio di rottura. Ma non è finita qui, perché nelle scorso ore la coppia è uscita nuovamente allo scoperto, rendendo nota la decisione di dare una nuova opportunità alla loro storia. Scopriamo di più.

Sono tornati insieme dopo un infinito tira e molla: pace fatta per la coppia di Temptation Island

Una storia degna di Beautiful, coma ha ironicamente dichiarato lo stesso Alberto su Instagram. Si, perché Alberto Maritato e Speranza Capasso sono, di nuovo, tornati insieme! L’ultima separazione, che sembrava essere definitiva, era arrivata lo scorso gennaio, ma la coppia è riuscita ancora una volta a ritrovarsi. Non senza timori.

Come riporta Il vicolo delle news, il 34 enne ha rivelato nelle sue stories che entrambi si trovano in difficoltà nell’esternare il ‘ritorno di fiamma’: “Un po’ di paura c’è sempre, la paura di deludere i nostri cari, i nostri amici e soprattutto voi che credete in noi da sempre”. Queste le parole di Alberto, che insieme a Speranza ha deciso di non nascondersi più, dopo 18 anni di amore turbolento.

Poco fa, Alberto ha condiviso un nuovo post, attraverso cui ha ringraziato i fan per i tanti messaggi di affetto ricevuti dopo la notizia del ritorno insieme. “Inizieremo un percorso impegnativo e d’accordo con Speranza abbiamo deciso di rendervi partecipi nelle speranza di aiutare anche psicologicamente persone nella nostra stessa situazione”.

Non possiamo che essere felici per loro e augurare a Speranza e Alberto di trovare la loro serenità.