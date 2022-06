Royal Family: “Sono andati a sbattere contro un muro”, brutta notizia per Harry e Meghan

Brutta notizia per Harry e Meghan: “Sono andati a sbattere contro un muro”, c’entra la Royal Family, scopriamo insieme cosa è successo

Nelle ultime settimane non si era fatto altro che parlare di un possibile ritorno a corte da parte dei coniugi Harry e Meghan che come ben sappiamo, dopo la dipartita dalla casata reale hanno preso le distanze dalla Regina e dai membri di corte.

Il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta sembrava essere la giusta occasione per ‘deporre le armi’ e sperare in un ricongiungimento familiare. Ebbene, così non è stato. I Duchi di Sussex, Harry e Meghan non hanno potuto quindi riconciliarsi con i membri della Royal Family ed a quanto pare, non sembra esserci al momento un minimo spiraglio che faccia sperare in una reunion di famiglia.

Qualche settimana fa si era parlato di un ritorno a corte da parte di Harry che aveva di fatti raggiunto la Regina d’Inghilterra a corte, si era parlato di un incontro segreto e per questo non ne sono emersi i dettagli. Dopo i diversi ‘screzi’ che i Duchi di Sussex hanno avuto con i membri della Royal Family, era difficile credere che dopo questa occasione tutto sarebbe ‘filato liscio come l’olio’. “Sono andati a sbattere contro un muro“, ha detto l’esperto scrittore della casata reale, ecco cosa ha fatto sapere.

Royal Family, brutta notizia per Harry e Meghan: è successo l’inaspettato, o forse no

E’ stato Duncan Larcombe, lo scrittore della casata reale, ad aver dato una sua interpretazione in merito al comportamento di Harry e Meghan con i membri della Royal Family. Secondo Duncan, quello dei Duchi di Sussex al Giubileo di Platino della Sovrana Inglese sarebbe stato l’ultimo disperato tentativo di una riconciliazione familiare.

“Loro volevano ricucire i rapporti, ma sono andati a sbattere contro un muro”, ha detto Larcombe. Secondo lui, al momento non sembrerebbero esserci stati riavvicinamenti tali da far pensare ad una ritrovata unione familiare.

Durante i festeggiamenti del Giubileo, la coppia non si è di fatti avvicinata alla Regina che hanno poi incontrato in privato in un secondo momento. Insomma, i tempi di pace sono ancora lontani, ma come dire.. Mai dire mai no?