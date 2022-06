Si sono sposati! L’amatissimo volto è convolato a nozze: grande gioia

Si sono sposati! L’amatissimo volto della sport italiano è finalmente convolato a nozze con la sua compagna: grande gioia!

Un 2022 che difficilmente verrà dimenticato! È proprio in quest’anno, infatti, che tantissimi amati volti nostrani hanno scelto di convolare a nozze. È l’esempio di Damiano Carrara, che sposerà la sua Chiara il Luglio prossimo. Oppure, quello di un ex concorrente del GF Vip, che ha chiesto la mano della sua compagna in un modo più che romantico. Ma non credete che sia finita qui. Nelle scorse ore, un amatissimo volto dello sport italiano ha giurato amore eterno alla sua bellissima Francesca.

Si sono sposati! Proprio Giovedì 16 Giugno, l’amatissimo calciatore è convolato a nozze con la sua splendida compagna sul Lago di Garda. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la loro sia una relazione piuttosto lunga. Fidanzati da circa 10 anni e già genitori del piccolo Nicolò, i due hanno scelto di giurarsi amore eterno proprio qualche ora fa, incantando tutti i presenti con la loro bellezza e la loro sintonia. Le prime immagini del matrimonio sono iniziati a circolare nella serata di ieri, ma subito hanno fatto il giro del web. D’altra parte, è davvero impossibile non gioire per questa fantastica notizia.

Si sono finalmente sposati: grande gioia per loro, nozze da sogno!

Un giorno che difficilmente dimenticherà, quello che l’amatissimo calciatore della Nazionale italiana ha vissuto con la sua compagna il 16 Giugno scorso. A distanza di anni dal loro primo incontro e prima uscita, lo sportivo è convolato a nozze con la sua storica compagna, vivendo insieme a lei e al loro bambino un giorno da favola. Al banchetto, svoltosi in una romantica villa che affaccia sul lago di Garda ed organizzato nei minimi dettagli – così come tutto il matrimonio – da Enzo Miccio, vi hanno preso parte tutti i loro familiari ed amici più stretti, ma anche alcuni colleghi del calciatore. Una festa indimenticabile, quindi!

Grande gioia per Domenico Berardi, calciatore del Sassuolo e della Nazionale italiana, e la sua Francesca Fantauzzi, giovanissima influencer: si sono finalmente sposati! Appena appresa la splendida notizia, sono tantissime le persone che si sono riversate sui loro canali social per far loro le congratulazioni. Ovviamente, a questi, si aggiungono anche i nostri.

Ancora auguri!