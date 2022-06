“Ridevano di me”: la star internazionale ha raccontato il suo momento buio

La famosa ed amata star internazionale ha raccontato il suo momento buio: un racconto da brividi e che lascia tutti senza parole.

“Non è tutto oro quello che luccica”, sono proprio queste le esatte parole che ci vengono in mente per iniziare questo articolo. Tante volte, crediamo che le star nazionali ed internazionali siano del tutto invincibili, ma non è affatto così. Così come tutte le persone ‘comuni’, anche loro sono costretti ad affrontare le difficoltà che la vita gli pone davanti – come l’amato attore, che recentemente si è lasciato andare ad una drammatica confessione – o la cattiveria umana.

Un aspetto della sua vita del tutto inedito, quello che la star internazionale ha raccontato in un suo docufilm realizzato per Netflix. E nel quale ha portato a galla il suo momento buio. Nessuno l’avrebbe immaginato, vedendola dinanzi alle telecamere sempre bella e sicura di sé. Invece, non è stato affatto così. All’inizio della sua carriera, stando a quanto racconta la diretta interessata nel docu-film, sembrerebbe che la famosa cantante ed attrice abbia ricevuto parecchi giudizi riguardanti le sue forme fisiche. “Ridevano di me”, h iniziato a dire, spiegando cosa le accadeva realmente.

La star racconta il suo momento buio: un racconto da brividi, cos’è successo

“Quando ho iniziato a lavorare, l’ideale di bellezza era diverso. Dovevi essere bionda, alta e non molte curve”, ha iniziato a dire la star internazionale ad Halftime, il docureality realizzato in esclusiva per Netflix. Ad oggi, la sua forma fisica è invidiata da tantissime persone ed è davvero apprezzata, ma non è sempre stato così. All’inizio della sua carriera, infatti, la famosa cantante ed attrice ha dovuto fare i conti con una realtà piuttosto ‘cattiva’, facendole vivere un momento piuttosto buio. “È stato difficile, quando sai che la gente ci ride su, fa battute. Ci sono stati dei momenti in cui ho pensato che avrei dovuto semplicemente abbandonare”, ha spiegato, raccontando la sua sofferenza per questi commenti di troppo!

Non tutti lo immaginerebbero, ma la protagonista di questo articolo è proprio lei: Jennifer Lopez. Ora la cantante latina ama il suo corpo e le sue forme e se prende sempre cura, ma a quanto pare c’è stato un momento in cui veniva spesso etichettata per via del suo fisico.

Vi sareste mai immaginati un racconto del genere?