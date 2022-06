Torna la pace tra le due acerrime nemiche: cambia tutto improvvisamente a Beautiful; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

Nelle puntate italiane di Beautiful sta accadendo di tutto: al centro della trama c’è la morte di Vinny, causata accidentalmente da Liam Spencer. Il figlio di Bill riuscirà a mantenere il segreto come suggerito dal papà? Lo scopriremo presto, ma nel frattempo facciamo un salto in America!

Anche lì i colpi di scena non all’ordine del giorno: come sappiamo, tra gli episodi americani e la messa in onda nel nostro Paese trascorrono diversi mesi. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire tutte le novità, siete nel posto giusto! C’è un abbraccio tra due acerrime nemiche che ha lasciato di stucco i telespettatori…

Beautiful, le due nemiche si riappacificano? Cosa accadrà nella soap

In Italia sta per tornare, ma in America ha già combinato parecchi guai. Parliamo di Sheila Carter, uno dei personaggi più spietati della storia di Beautiful: la donna tornerà facendo irruzione al matrimonio di Steffy e Finn! Quest’ultimo si rivelerà essere il suo figlio biologico: è solo l’inizio di una serie di problemi per i neo sposi.

Problemi che culmineranno con la morte di Finn, colpito con una pistola proprio dalla mamma Sheila. La donna finirà in carcere, ma indovinate un po’? Riuscirà ad evadere grazie all’aiuto di un vecchio amico: la Carter non è una che si arrende! E, uscita dal carcere, scoprirà un grande segreto: Finn è vivo e si trova in una camera di ospedale nascosta, dove la mamma adottiva Li si è presa cura di lui. Nascerà, quindi, uno scontro accesissimo tra le due donne, quando Sheila raggiungerà la stanza. Ma attenzione!

Nelle ultime ore è diventata virale un’immagine che non è passata inosservata: a condividerla è stata anche la seguitissima pagina Instagram ‘TwittamiBeautiful’. Di cosa parliamo? Di un clamoroso ed inaspettato abbraccio tra Li e Sheila! Cosa bolle in pentola? Li è lasciata abbindolare da Sheila o dietro quell’abbraccio si nasconde una strategia?

Per scoprire tutti i dettagli e le novità delle prossime puntate americane, continuate a seguirci! Sono in arrivo clamorosi colpi di scena.