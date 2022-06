Valentina Ferragni mostra a tutti il suo ‘trikini’: quest’estate andrà a ruba

Per un weekend a Sorrento con le amiche, Valentina Ferragni ha sfoggiato un trikini davvero particolare: ve ne innamorerete!

L’estate 2022 sembra davvero carica di proposte fashion, a cominciare dai costumi da bagno: dopo Giorgia Palmas, Diletta Leotta, Kylie Jenner, a mostrare un modello super trendy è Valentina Ferragni. Avete visto il suo trikini?

Glitterati, a uncinetto, laminati: quest’anno i costumi da indossare per godersi il sole sono davvero iconici e variegati. Ce n’è per tutti i gusti, per tutte le età e per ogni tipo di fisico. Lo ha dimostrato anche Elisabetta Canalis facendosi immortalare con un bikini ricoperto di strass che ha davvero incendiato i social. E se ancora non avete scelto quello che fa per voi, basta dare un’occhiata sui social per essere ispirate dalle nuove tendenze lanciate dalle influencer più seguite.

Anche Valentina Ferragni ha davvero lasciato tutti a bocca aperte mostrandosi in tenuta da spiaggia con un trikini che le sta davvero d’incanto. A dispetto dei momenti difficili vissuti a causa di stupide critiche ricevute in passato, la sorella più piccola di Chiara Ferragni sfoggia un fisico statuario. Il costume poi è davvero imperdibile!

Valentina Ferragni favolosa in trikini: tutte glielo copieranno

In occasione di un weekend a Sorrento per festeggiare l’addio al nubilato di un’amica, la piccola di casa Ferragni ha scelto di godersi il mare e il sole della Campania indossando un trikini dai colori pastello. Un modello che ha affascinato in passato e che continua a conquistare tutti: scommettete che tornerà ad essere uno dei must dell’estate?

Per quanto riguarda quello sfoggiato dalla bionda influencer, come si vede nella foto, presenta uno slip sgambato e due fasce che si incrociano sulla parte superiore dietro al collo lasciando in bella vista l’addome. Ben tre le tinte delicate, pastello appunto, che formano questa meraviglia: giallo, rosa e celeste. Si tratta di un costume firmato Reina Olga ed il suo prezzo è di 155 euro.

Pare proprio quindi che il trikini, che già aveva rifatto capolino sulle nostre spiagge da qualche anno, sia ufficialmente entrato di diritto nella ‘top ten’ dei costumi più gettonati e la foto di Valentina ne è la conferma.

Anche voi vi farete conquistare da questo nuovo trend?