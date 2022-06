Amber Heard, dopo il processo altra brutta notizia per lei? L’indiscrezione

Altra brutta notizia per Amber Heard, alla fine del processo è ancora sotto le luci dei riflettori: cosa succede? L’indiscrezione

Riflettori costantemente puntati su di lei. Il processo che ha visto impegnata Amber Heard nella battaglia legale contro l’ex marito Jhonny Depp è diventato come ben sappiamo, il caso più seguito al mondo.

L’epilogo alla fine del processo non è stato come sappiamo dei migliori per l’attrice americana. Le accuse rivolte ad Amber Heard hanno decretato la sentenza finale a suo sfavore. Purtroppo anche fuori dal tribunale, l’attrice non se la passa molto bene. Brutte notizie per Amber Heard, ecco cosa farebbe sapere un’indiscrezione da poco trapelata.

Amber Heard, brutto colpo dopo il processo: cosa rivela l’indiscrezione

L’accusa ha puntato dunque il dito contro Amber Heard che alla fine del processo ha dovuto difendersi anche all’esterno da quanti le si sono schierati contro. Un brutto colpo per l’attrice che dopo il verdetto finale si è ritrovata a dover fare i conti anche con una questione piuttosto delicata che riguarda la sua carriera.

Secondo un’indiscrezione trapelata a Just Jared, Amber Heard non farà più parte del film Acquaman and The Lost Kingdom: “La Worner Bros ha deciso di riassegnare il ruolo di Amber Heard a seguito di una prova su schermo. Rifaranno le scene con Jason Momoa e Nicole Kidman”.

Tuttavia, al momento non ci sarebbe una vera ufficialità della notizia di fatti poi smentita dalla diretta interessata durante un’intervista con The Blast. Amber Heard ha fatto sapere: “La fabbrica dei rumor va avanti sin dal primo giorno, inaccurata, insensibile e malsana“.

L’attrice ha così cercato di smentire le notizie che corrono ultimamente al suo riguardo ma se consideriamo che un simile discorso sino a poco tempo fa lo si faceva nei riguardi di Jhonny Depp con la sua interpretazione dell’amatissimo Jack Sparrow in Pirati dei Caraibi, potrebbe a questo punto avere una sua valenza l’indiscrezione trapelata riguardo l’attrice.

Chi potrebbe prendere il posto di Amber Heard a quel punto? Alcuni nomi sono stati fatti. Tra questi si è pensato ad Emilia Clark ed a questo proposito i fan dell’attrice hanno immediatamente manifestato il loro assenso.