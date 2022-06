Anticipazioni New Amsterdam, quarta puntata: Helen e Max lasciano l’ospedale, ma…

Quali sono le anticipazioni della quarta puntata di New Amsterdam, in onda Venerdì 24 Giugno? Helen e Max lasciano l’ospedale, ma..

Se l’appuntamento del Mercoledì sera con L’ora-inchiostro contro piombo – di cui ci attende una puntata impressionante – è imperdibile, non è affatto da meno quello del Venerdì sera con la quarta stagione di New Amsterdam.

Se pensavate che il finale della terza stagione avesse sparato tutte le cartucce possibili ed immaginabili, vi sbagliavate di grosso: i nuovi episodi di New Amsterdam stanno letteralmente conquistando tutti. Qualche ora fa, è andata in onda la terza puntata, ma in tantissimi si chiedono cosa accadrà nella prossima che andrà in onda Venerdì 24 Giugno. Tra esattamente sei giorni, infatti, andrà in onda la quarta puntata del famoso medical drama, ma siete curiosi di sapere quali sono le sue anticipazioni? Scopriamole insieme.

New Amsterdam quarta puntata, le anticipazioni del 24 Giugno: cosa accadrà

Pronti alla quarta puntata di New Amsterdam, in onda Venerdì 24 Giugno? Le anticipazioni ci dicono che sarà un appuntamento ricco di tantissimi colpi di scena. Occhi puntati, però, su Helen e Max: i due lasciano l’ospedale e si trasferiscono a Londra, ma non tutto procede come dovrebbe procedere.

Il primo episodio della quarta puntata di New Amsterdam è intitolato Morire è la regola e vede Max in procinto di lasciare l’ospedale per seguire Helen a Londra. Qualcosa, però, non va per il verso giusto. Prima di partire, però, l’ex direttore sanitario del New Amsterdam è colto da una spiacevolissima notizia: in ospedale diversi pazienti muoiono a causa di un misterioso batterio. Pertanto, la decisione del buon Goodwin è quella di aiutare i suoi colleghi. Nel frattempo, Leyla fa in modo che Lauren si lasci andare ad una confessione drammatica.

Parlando di rivoluzione, invece, è il titolo del secondo episodio di questo quarto appuntamento. Max e Helen arrivano finalmente a Londra, ma non tutti procede per il verso giusto. Se da una parte, infatti, la bella Helen diventa il direttore sanitario della clinica, Max è senza lavoro. Riuscirà il giovane Goodwin a trovare impiego presso uno degli ospedali della zona?

Infine, nel terzo episodio della serata – intitolato Storie Parallele – Max continua la ricerca disperata di un lavoro. E Sharpe, invece, è intenta a cercare un nuovo vice direttore sanitario dell’ospedale. Su chi ricadrà la sua scelta?

Seguirete la quarta puntata di New Amsterdam?