L’attore ha interpretato CeyCey in Daydreamer: in questo scatto il dettaglio è evidente a tutti

L’attore ha interpretato CeyCey in Daydreamer: eccolo oggi a distanza di più di un anno dalla fine della serie tv.

Abbiamo amato tutti i personaggi di Daydreamer, da quelli che hanno cercato in tutti i modi di mettere i bastoni fra le ruote alla storia tra Can e Sanem a quelli più buoni, come la famiglia della giovane, o gli amici, Guliz, Ayan, CeyCey.

In particolar modo ci siamo affezionati al personaggio di CeyCey. Lavora nell’azienda del Signori Divit e quando la protagonista comincia a lavorare nella medesima azienda instaurano un rapporto di amicizia molto forte. Scherzano e ridono insieme. Questo personaggio maschile ad un certo punto lega con la migliore amica di Sanem. I due si innamorano e iniziano a frequentarsi ma deve tenere conto della gelosia di suo fratello Osman.

Purtroppo si perdono di vista perchè la ragazza parte insieme a quest’ultimo. L’attore che ha interpretato CeyCey è stato bravissimo. Siamo andati a spulciare sul suo canale instagram per vedere com’è nella vita di tutti i giorni: ecco uno scatto.

Daydreamer, ecco chi è l’attore che ha interpretato il simpatico CeyCey

CeyCey lavora come tirocinante nell’azienda Friki Harika. Quando conosce Sanem diventano migliori amici. Purtroppo dopo la partenza di Can avvenuta in seguito all’accusa della giovane di aver bruciato il suo libro, che invece era stato buttato nel fuoco da Yigit, tutto cambia. L’azienda va in fallimento fino a quando non viene ‘comprata’ o almeno solo il nome proprio da CeyCey e Muzzafer, che ne diventano i proprietari e tentano di riportarla in vita.

L’attore che ha interpretato il simpatico amico di Sanem è Anil Celik. Siamo andati a curiosare sul suo canale instagram per vederlo in una veste diversa da quella vestita in Daydreamer.

Ecco com’è Celik, l’interprete di CeyCey nella serie, fuori dai panni del suo personaggio. Sembrerebbe che non sia molto diverso, l’unico dettaglio evidente a tutti è forse la barba, molto più folta. Anche in questa foto social pare sia intento nel lavoro. In molti ovviamente non l’hanno dimenticato perchè dopo Daydreamer abbiamo avuto il piacere di vederlo anche in un’altra serie tv turca trasmessa in Italia, MR. Wrong-Lezioni D’Amore.