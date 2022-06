Come sta Justin Bieber? A parlare è sua moglie: le sue condizioni di salute

Dopo l’annuncio della malattia in molti si chiedono come sta Justin Bieber: parla sua moglie, quali sono le sue condizioni di salute.

Soltanto qualche giorni fa, Justin Bieber ha parlato a cuore aperto della sua malattia. Una patologia piuttosto grave, come raccontato dal diretto interessato, è che purtroppo l’ha costretto a prendere un’amara decisione: annullare le date del suo tour.

A distanza di settimane dal racconto dell’amato attore sulla sua malattia invalidante, ne arriva un’altra sconvolgente: Justin Bieber è affetto dalla sindrome di Ramsay Hunt, una patologia causata dal virus Herpes Zoster. E che, purtroppo, ha attaccato i nervi dell’orecchio e del volto, provocandogli la paresi. Le parole del famoso cantante hanno letteralmente sconvolto tutti. Nessuno, infatti, si sarebbe mai immaginato una cosa del genere. Adesso, però, come sta? In questi ultimi giorni, sono davvero tantissime le persone che si sono chiesti qualche informazioni in più sulle condizioni di salute del cantante. A raccontare ogni cosa in merito, è stata proprio sua moglie. A Good Morning, la giovanissima Hailey ha spiegato come sta suo marito, tranquillizzando tutti i suoi fan.

Come sta Justin Bieber? Le parole di sua moglie fanno ben sperare

Anche Hailey Baldwin, moglie di Justin Bieber, non ha trascorso dei mesi affatto felice. Nei mesi scorsi, infatti, la modella è stata ricoverata per un gravissimo problema di salute. A distanza di tempo, adesso, è proprio il famoso cantante a dover fare i conti con una situazione complicatissima, che l’ha costretto ad annullare il suo tour. Come sta, però, adesso? È proprio sua moglie a svelare ogni cosa a Good Morning.

Se fino a questo momento, Justin Bieber ha mantenuto un certo riserbo sulle sue condizioni di salute, sua moglie non ha affatto voluto mantenere la stessa linea di suo marito. E così, ospite a Good Morning, ha voluto tranquillizzare tutti i fan del cantante sulle sue condizioni di salute. Ovviamente, si tratta di una situazione piuttosto complicata da cui non se ne esce velocemente. Tuttavia, Hailey ha detto che il buon Bieber sta molto meglio e che giorno dopo giorni compie dei miglioramenti.

“Sta molto meglio, Justin migliora ogni giorno di più”, ha detto. Cogliamo l’occasione per fare un grosso in bocca al lupo a Justin Bieber, ma anche tutti coloro che vivono una situazione molto simile alla sua.