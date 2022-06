“Cominciai a stare male”: perché finì la relazione tra Antonella Clerici e Massimo Giletti

Tra gli amori passati di Antonella Clerici c’è stato anche quello per Massimo Giletti: sapete perché la loro storia terminò?

Antonella Clerici e Massimo Giletti sono due volti televisivi molto amati: la bionda conduttrice milanese è dai primi anni Duemila tra le conduttrici più rappresentative della Rai e anche il giornalista torinese che oggi vediamo al timone di Non è l’Arena è sempre stato molto seguito dal pubblico.

Entrambi hanno avuto una vita sentimentale molto intensa. L’ex conduttrice de La prova del cuoco ha due matrimoni finiti alle spalle, uno col giocatore di basket Giuseppe Motta e l’altrocol produttore discografico Sergio Cossa. La sua storia con Eddy Martens, iniziata nel 2007 e dalla quale è nata l’unica figlia di Antonella, Maelle, è invece terminata nel 2016. Da allora al suo fianco c’è l’imprenditore Vittorio Garrone col quale vive felicemente in Piemonte.

Massimo Giletti invece parrebbe essere attualmente single, ma in passato ha avuto varie relazioni anche con donne molto note. Tra queste, il vicesindaco di Vicenza Alessandra Moretti e l’attrice Angela Tuccia che abbiamo visto anche sul set di Un posto al sole. Un’altra sua ex molto conosciuta è stata proprio la Clerici, ricordate? E’ successo diversi anni fa, ma quali sono stati i motivi della rottura?

Antonella Clerici e Massimo Giletti, perché si lasciarono: il conduttore rivela cosa accadde

In un’intervista al settimanale Oggi, il conduttore di Non è l’Arena parlò del rapporto sentimentale vissuto con la collega e spiegò che per entrambi è stata una storia molto importante, nata pian piano ma che nella quale si sentivano molto coinvolti. “Se torno indietro a quel periodo non riesco a non pensare a momenti belli, e oggi posso dire che Antonella è senz’altro una delle donne che più ho amato“, raccontò.

Stando alle sue parole, però, l’idillio sarebbe finito quando la Clerici avrebbe iniziato a voler creare una famiglia con lui. Giletti però non condivideva lo stesso sogno: “Dopo un anno, come ogni donna, Antonella che non era più una ragazzina desiderava una famiglia, un figlio, e io cominciai a stare male“.

