Cristiano Malgioglio può festeggiare: una notizia fantastica per lui

Cristiano Malgioglio, splendida notizia per l’amatissimo cantautore e paroliere della Tv: può così festeggiare l’incredibile successo!

Un nome ed un volto che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Cristiano Malgioglio è un personaggio amatissimo della Tv italiana. Il cantautore e paroliere della tv ha riscosso un successo incredibile sia come cantautore sia come personaggio televisivo.

Gli anni ’70 segnano il suo esordio nel mondo dello spettacolo. Avete notato come sia cambiato negli anni? il palcoscenico è diventato poi la sua ‘seconda casa’, dall’esordio ad oggi infatti Cristiano Malgioglio non si è più fermato. E’ di queste ultime ore la fantastica notizia che lo riguarda, sapete di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Cristiano Malgioglio, incredibile notizia: il paroliere della tv può festeggiare

L’ex amatissimo volto dei reality, giudice di Tale e Quale Show, ha collezionato successi incredibili che lo hanno reso ad oggi uno degli artisti più amati nel mondo dello spettacolo e sul piccolo schermo. Cristiano Malgioglio conquista tutti! Una notizia riportata in queste ore da Tv Blog fa sapere che Cristiano Malgioglio sarà il conduttore di un programma che andrà in onda in prima serata su Rai 3 a partire dalla prossima stagione televisiva. Di quale programma si tratta?

Ebbene, l’amatissimo artista è pronto a porsi al timoniere della conduzione di una programma televisivo che si rifà allo show condotto dall’amatissima Raffaella Carrà, A raccontare comincia Tu. Sebbene il format sia lo stesso, a cambiare è il nome del programma che stando alle anticipazioni riportate da Tv Blog dovrebbe chiamarsi ‘La mia casa è la tua’. Se ben ricordiamo il format prevede che il conduttore sia ospitato in casa dai volti amatissimi dello spettacolo pronti a raccontarsi ed a parlare delle loro esperienze di vita, fatte di successi e non solo.

Quando andrà in onda? Al momento non sono fornite informazioni al riguardo. Si sa che il programma dovrebbe prendere il via a partire dal prossimo dicembre e che dovrebbe andare in onda il Giovedì in prima serata subito dopo ‘Amore Criminale’, condotto da Claudio Amendola. Seguiranno sicuramente nuove e succosissime novità che non vediamo l’ora di scoprire!