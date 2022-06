L’ex Miss Italia si è sposata: nozze da favola, tutti pazzi di gioia per lei

L’ex amatissima Miss Italia si è finalmente sposata: nozze da favole per lei e suo marito, il pubblico è pazzo di gioia per lei.

Dopo le nozze da sogno dell’amatissimo calciatore della Nazionale italiana e del Sassuolo, un altro famoso volto dello spettacolo italiano si è unita in matrimonio col suo compagno, tra l’altro anche lui calciatore.

Grande gioia per l’ex Miss Italia: si è finalmente sposata! Le nozze sono state celebrate nel pomeriggio di Venerdì 17 Giugno a Firenze. A renderle indimenticabili, ovviamente, non è stato solo l’amore tra i due giovanissimi ragazzi e la presenza delle persone a loro più care, ma anche l’organizzazione dettagliata di Enzo Miccio. L’incontro tra il famoso ed amato wedding planner e la reginetta d’Italia – stando a quanto si apprende dalle parole del buon Miccio – è avvenuto diversi anni fa, durante le pre-selezioni del famoso concorso di bellezza. E, da quel momento, è stato ‘amore a prima vista’. A distanza di anni dal loro primo incontro, poi, si sono rivisti ed il simpatico Enzo non ha potuto fare a meno di organizzare le sue nozze. E che nozze, oseremmo dire! Sapete di chi stiamo parlando?

L’ex Miss Italia si è sposata: festa grande per lei, gioia pazzesca!

Un amore unico e raro, quello che lega l’ex Miss Italia al suo compagno – proprio come quello dell’ex volto del GF Vip e la sua futura moglie. I due, come dicevamo precedentemente, sono convolati a nozze poco meno di 24 ore fa a Firenze. Ed hanno festeggiato ed inneggiato il loro amore insieme ai loro compagni, parenti ed amici più stretti. Stiamo parlando proprio di loro: Gaetano Castrovilli, attuale calciatore della Fiorentina e della Nazionale italiana, e Rachele Risaliti, Miss Italia 2016.

A distanza di poco meno di un anno dalla romanticissima proposta di matrimonio, Rachele e Gaetano si sono giurati amore eterno a Firenze. Ed adesso sono pronti ad iniziare insieme un nuovo capitolo della loro vita. La destinazione del viaggio di nozze, a quanto pare, sarebbero proprio le Maldive! Insomma, una meta da sogno proprio come lo è stato tutto il matrimonio!

Grande gioia, quindi, per l’ex Miss Italia Rachele Risaliti, che si è sposata col suo compagno Gaetano. Ad entrambi, vanno le nostre più sincere congratulazioni.