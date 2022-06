Flora Canto ed Enrico Brignano presto sposi: proprio lei sarà la testimone di nozze dell’attrice

Flora Canto ed Enrico Brigano presto convoleranno a nozze: sapete chi sarà la testimone dell’attrice?

Il 30 luglio Flora Canto ed Enrico Brignano convoleranno a nozze. Il comico le ha fatto la proposta di matrimonio all’Arena di Verona. A Verissimo l’attrice raccontò che quella era stata una delle cose più emozionanti della sua vita anche se, a detta di Enrico, non doveva proprio svolgersi in quel modo. Lui aveva preparato tutto ma per problemi tecnici dovette improvvisare.

In un’intervista rilasciata al Settimanale Gente ha svelato i dettagli della cerimonia che sarà celebrata il 30 luglio. La celebrazione si terrà in una location sul mare, a due passi da Roma. A quanto pare, come ha raccontato, è lei che si sta occupando dei preparativi mentre Brigano si occupa del dopo cerimonia: “Enrico si fida e affida molto a me. Lui si sta occupando del dopo cerimonia, ci saranno un palco, una band, un ledwall sul quale proiettare video e foto. Vogliamo che sia una festa per noi e per i nostri 150 invitati”.

Nel corso della chiacchierata ha anche svelato chi sarà la sua testimone di nozze. In realtà saranno due e una la conosciamo molto bene.

Flora Canto in una precedente intervista al Settimanale Gente ha svelato alcuni dettagli del matrimonio con Enrico Brignano. La data è stata scelta, la cerimonia si terrà il 30 luglio in una location sul mare a pochi passi da Roma.

L’attrice indosserà due abiti, uno romantico, tradizionale e bianco per la celebrazione e uno più sensuale per la festa. La cerimonia sarà civile, all’americana, con quattro violiniste che accompagneranno la sposa all’ingresso all’arco dei fiori, pronta a raggiungere il suo sposo. Flora nel corso della chiacchierata ha anche svelato chi saranno le sue testimoni.

Una la conosciamo molto bene, è Tosca D’Aquino, l’attrice amatissima. Come abbiamo detto saranno due, l’altra è la sua amica di scuola Erica. A quanto pare Flora e Tosca sono amiche da tanti anni e in un giorno speciale e importante come questo, non poteva la sua grande amica non testimoniare il suo amore per Brignano.