Forse non avete ancora visto il fratello di Cesare Cremonini: ecco chi è e cosa fa

L’amatissimo Cesare Cremonini è famoso da oltre vent’anni, ma forse non conoscete suo fratello: ecco cosa abbiamo scoperto!

Quando si è esibito per la prima volta sul palco del Teatro Ariston come super ospite del Festival di Sanremo 2022, tutti sarebbero stati pronti a scommettere che Cesare Cremonini avrebbe regalato al pubblico momenti davvero indimenticabili e così è stato.

Energia, vitalità, passione per la musica e successi che hanno fatto parte di un pezzo della nostra vita: anche in quell’occasione, il cantante bolognese di 50 Special ha dimostrato di essere uno dei migliori artisti italiani in circolazione e che il palco è davvero casa sua. Se così non fosse, non si spiegherebbe la determinazione con cui ha intrapreso questa strada, iniziata da bambino quando a soli 6 anni si avvicinò allo studio del pianoforte, strumento che lo accompagna ancora oggi. Vorrei, uno dei suoi brani più famosi fu scritta quando Cesare aveva solo 15 anni!

A parte gli inizi precoci, c’è anche da dire che i suoi genitori hanno svolto professioni davvero lontane dal mondo dello spettacolo. La mamma insegnava lettere e suo padre era un medico e allevatore di bovini, eppure per lui la musica è stata un richiamo fortissimo a cui non si è mai sottratto. Quando, nel 2019, venne a mancare il papà, Cesare dedicò all’amato genitore un emozionante post sui social in cui menzionò anche suo fratello Vittorio, di due anni più grande. L’avete mai visto?

Chi è Vittorio, fratello di Cesare Cremonini: sapete qual è la sua passione?

Attualmente impegnato con un tour che sta registrando diversi sold-out, Cesare Cremonini ha un fratello maggiore di nome Vittorio. Non essendo un uomo di spettacolo, Vittorio è meno conosciuto di lui a livello mediatico, ma sui social ha un seguito notevole.

Merito anche delle meravigliose foto che pubblica sul proprio profilo e che sono delle vere e proprie opere d’arte. Vittorio è infatti un grande appassionato di fotografia. Questo è uno dei pochi scatti che ritraggono lui e non uno dei suoi incredibili lavori.

I colori sono sicuramente molto simili a quelli di Cesare, ma i due fratelli sono abbastanza diversi nell’aspetto, non vi sembra? Complimenti ad entrambi!