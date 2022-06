Incredibile, quanti chili è dimagrita Lory Del Santo a L’Isola dei famosi

Lory Del Santo svela quanti chili è dimagrita durante la sua permanenza a L’Isola dei famosi.

Si è conclusa l’esperienza in Honduras per Lory del Santo. L’attrice è stata eliminata da L’isola dei famosi a poche puntate dalla finalissima. Dopo 17 anni ha deciso di parteciparvi nuovamente in veste di concorrente ma questa volta a differenza della prima non ha trionfato.

Infatti quando vi partecipò nella terza edizione riuscì a portare a casa la vittoria. La seconda partecipazione è stata segnata dall’arrivo in coppia. Lory insieme a Marco Cucolo, suo fidanzato, è sbarcata in Honduras. Poi successivamente le coppie sono state sciolte e ognuno ha proseguito il percorso per conto proprio. Nelle ultime puntate abbiamo visto cos’è successo tra l’attrice e il compagno o meglio dire ex compagno. Infatti al settimanale Nuovo ha rilasciato una lunga intervista in cui parla di rottura. Ha spiegato che Marco aveva detto cose che le hanno dato molto fastidio: “Avrebbe dovuto abbandonare le strategia di gioco e pensare di più a quello che rappresento per lui. Invece ha dato ragione al branco”, ha raccontato.

Nella medesima intervista l’ex naufraga ha anche svelato quanti chili ha perso nel corso della permanenza sull’isola.

Quanti chili è dimagrita Lory Del Santo a L’Isola dei famois: l’ex naufraga lo svela

Dopo 17 anni dall’ultima volta che l’abbiamo vista in Honduras, Lory Del santo è ritornata in quel posto che allora l’ha vista vincitrice. Questa volta però non ha portato a casa la vittoria ma è riuscita ancora una volta ad ottenere il consenso del pubblico.

L’isola ha cambiato la sua vita, entrata da fidanzata adesso sembrerebbe che con Cucolo ci sia una vera e propria rottura. Lory è rimasta profondamente delusa dal giovane tant’è che in un’intervista al Settimanale Nuovo ha spiegato che invece di pensare più a quello che rappresentava lei per lui si è interessato alla strategia di gioco. Nel corso della chiacchierata l’ex naufraga ha anche svelato quanti chili ha perso sull’isola.

Sappiamo infatti che l’esperienza in Honduras è segnata dalla difficoltà di procacciarsi il cibo. I concorrenti hanno a disposizione delle porzioni di riso e devono cercare in giro cocchi e altro da mangiare. Ecco, ma quanto è dimagrita l’attrice? Ebbene, Lory ha perso ben 15 chili, non pochi.