Il mini abito stile Barbie impazza tra le star: lo ha indossato anche Elodie, l’avete vista?

Al Pride di qualche giorno fa a Roma, Elodie ha lasciato tutti di stucco col suo mini abito versione Barbie: super glamour come sempre!

Iconica in ogni occasione, la bella Elodie sa sempre come attirare tutti gli sguardi su di sé: il mini dress rosa bubblegum, colore che sta spopolando in questo mese di giugno anche per quanto riguarda il make up look, ha lasciato tutti senza fiato al Pride di Roma.

Sostenitrice da sempre delle battaglie LGBT, la cantante diventata in pochi anni una vera stella della musica italiana, è stata uno dei volti della manifestazione svoltasi quest’anno nella Capitale. La scelta del suo outfit non è stata affatto casuale: la sfumatura di rosa del suo abito è infatti grintoso, allegro e scevro da ogni limitazione di genere.

Le collezioni di questa Primavera/Estate 2022 hanno mostrato un’ampia gamma di look total pink e molte star, tra cui Naomi Campbell, si sono fatte trascinare dalla moda del momento. La Venere Nera è infatti la testimonial di una campagna pubblicitaria della make up artist Pat McGrath e si è mostrata con mini dress e sandali rosa che evocano la celebre Barbie.

Il particolare vestito è un modello presentato da Versace alle sfilate della Milano Fashion Week. Prima di Naomi, anche la nostra Elodie ne ha sfoggiato una variante. Vediamone i dettagli!

Elodie madrina del Pride a Roma: l’abito effetto Barbie è da capogiro

Col suo fisico da urlo, la Di Patrizi ha conquistato le folle mostrandosi nell’iconico abito rosa firmato Versace. Impossibile non restare catturati dall’effetto scintillante del tessuto e dalle spille ai lati che tengono unito il vestito. Sul sito della casa di moda si trova solo la versione senza tagli laterali della linea Fendace e il prezzo è di 23.000 euro.

Ai piedi ha invece indossato dei sandali Jimmy Choo in raso del costo di 675 euro. L’artista 32enne ha poi scelto le treccine per i suoi lunghissimi capelli che sono rimasti sciolti.

Anche stavolta Elodie si è superata: non è incredibile come il suo stile riesca sempre a colpire il bersaglio?