Sconvolgente a Vite al Limite, mai visto prima d’ora! Come sta oggi Nathan Prater

Ricordate la storia di Nathan Prater a Vite al Limite? In molti si chiedono come stai oggi: sconvolgente, mai visto prima d’ora.

Tra le tantissime storie che sono state raccontate in queste dieci edizioni di Vite al Limite, il suo pubblico si è immediatamente interessato a quella di Nathan Prater, protagonista dell’ultima edizione del programma.

Quando ha scelto di intraprendere questo cammino, Nathan aveva un peso superiore ai 250 kg. Pesava esattamente 275 quando si è presentato nello studio del dottor Nowzaradan, ma – a differenza della storia di Larry – nel suo passato il giovane paziente non aveva alcuna storia drammatica che aveva caratterizzato il suo peso. Insomma, sembrerebbe proprio che Nathan mangiasse per il semplice gusto di mangiare. Giunto a 35 anni e consapevole di non poter continuare a vivere una vita del genere, il buon Prater ha chiesto aiuto al medico chirurgo iraniano, intraprendendo un percorso a Vite al Limite. Cos’è successo, però, una volta iniziata la dieta del dottor Now e, soprattutto, come sta oggi a distanza di tempo? Scopriamolo insieme.

Come sta oggi Nathan Prater dopo Vite al limite? Impensabile

Sin da subito, Nathan Prater ha dimostrato di avere serissime intenzioni a ritornare in forma. Durante il suo percorso a Vite al Limite, infatti, il trentacinquenne del Texas è riuscito a pesare 221 kg, rispettando qualsiasi tipo di aspettativa. In tantissimi, però, oggi si chiedono come stia oggi il paziente del dottor Nowzaradan. Anche lui – così come James Jones – è dimagrito ulteriormente? Ecco cosa abbiamo appena scoperto sul suo conto.

Siamo riusciti a rintracciare il buon Nathan Prater su Facebook ed abbiamo constatato il suo dimagrimento. Dando uno sguardo al profilo, abbiamo scoperto che nell’agosto scorso ha festeggiato col suo pubblico un grandissimo traguardo: “Sono ufficialmente sotto le 450 libbre (204 kg, ndr)”, ha raccontato l’ex paziente del dottor Nowzaradan ai suoi sostenitori. Siete curiosi di vedere com’è diventato? Guardate qui:

Sicuramente, il percorso di Nathan è ancora l’inizio. Da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto – condivisa, tra l’altro, nel maggio scorso – ci fa intendere che il buon Prater è sulla strada giusta. Vi piacerebbe sapere qualche cosa in più su di lui?