“Sento la tristezza”: Serena Rossi a cuore aperto, c’entra suo figlio

Serena Rossi, la confessione a cuore aperto su suo figlio: “Sento la tristezza”, una confessione davvero emozionante, cos’è successo.

Una confessione a cuore aperto, quello a cui si è lasciata andare Serena Rossi a Il corriere della sera e di cui è stato già ampiamente protagonista Gabriele Muccino. Al famoso quotidiano, l’attrice napoletana ha parlato della sua carriera, ad oggi inarrestabile, ma anche della sua famiglia ed, in particolare, di suo figlio.

È finalmente ritornata a casa, Serena Rossi! Dopo aver trascorso esattamente 135 giorni a Napoli – come lei stessa ha sottolineato a Il corriere della sera – per via delle riprese di Mina Settembre e dei suoi nuovi episodi, l’amatissima attrice napoletana è ritornata a Roma per abbracciare suo figlio. “Diego e il papà hanno portato avanti meravigliosamente scuola e quotidianità, sono molto affiatati”, ha spiegato la bella Rossi. Il distacco dal suo primogenito, ovviamente, non è stata affatto una cosa facile, eppure sembrerebbe che il bambino abbia già compreso l’importanza del lavoro della sua mamma e di quanto sia in effetti una cosa buona quando è via. “È una cosa molto bella per te”, ha raccontato.

Serena Rossi a cuore aperto su suo figlio: cosa ha detto

Oltre a raccontare perché le nozze – dopo la proposta di matrimonio in diretta – non si sono ancora svolta, Serena Rossi non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare ad una confessione a cuore aperto su suo figlio. Nato dalla sua relazione con Davide Devenuto, Diego ha solo 5 anni, eppure – da quanto si apprende dal racconto che ne fa la sua mamma – sembrerebbe essere un bambino già molto maturo. Lo ha dimostrato quando, diverso tempo fa, l’attrice ha dovuto fare le valigie per trasferirsi a Napoli perché impegnata con i nuovi episodi di Mina Settembre.

“Ne sento la tristezza”, ha iniziato a raccontare Serena Rossi quando scopre di dover lasciare casa per lavoro, spiegando di non far affatto pesare il suo stato d’animo sulla sua famiglia. “Gli ho detto che sarei stata via tanti mesi, che ero triste perché non staremo insieme, ma che mi sarei divertita perché faccio un lavoro bellissimo”, ha continuato a dire l’attrice napoletana.

Infine, sull’ipotesi di un altro bambino Serena Rossi ha rivelato di non poter affatto programmare una seconda gravidanza. “Sono cose che devono arrivare in un modo magico”, ha detto.