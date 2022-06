Vicky Mihajlovic si inquadra allo specchio: quel ‘dettaglio’ non può passare inosservato , lo avete notato anche voi?

L’abbiamo conosciuta nelle vesti di naufraga all’Isola dei famosi, dove, nel 2019, ha partecipato come concorrente unico insieme alla sorella Virginia. Parliamo proprio di lei, Viktorja Mihajlovic, figlia dell’ex calciatore e oggi allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic.

Dopo l’esperienza nel reality di Canale 5, la sua popolarità è cresciuta sempre di più: sui social, Vicky è una vera e propria star. Il suo profilo Instagram conta ben 146 mila followers, con i quali condivide i momenti più belli delle sue giornate. Proprio qualche ora fa, la bellissima Vicky ha mostrato a tutti il suo particolare outfit, che non è passato affatto inosservato. In particolare, è la gonna ad aver colpito tutti, per un motivo ben preciso. Scopriamolo insieme.

Vicky Miahajlovic mostra il suo outfit allo specchio: la sua gonna ha un significato speciale

Sui social, si sa, si è soliti mostrare ai fan i look scelti per le proprie giornate: c’è proprio un famoso hashtag dedicato agli “outfit of the day”. Dai look più casual agli abbinamenti per le serate più glamour, i vip amano mostrare ai propri followers i loro abiti. Lo ha fatto anche la dolcissima Vicky Mihajlovic, che attraverso le sue stories di Instagram ha mostrato ai fan il look della sua giornata.

Abbinamento super estivo, con t shirt crop bianca e cappello di paglia, ma a colpire tutti è stata la gonna indossata dalla figlia del tecnico del Bologna. Vicky ha indossato una creazione della sua mamma, l’ex showgirl Arianna Rapaccioni. A rivelarlo è stata proprio lei, complimentandosi con la sua mamma per il lavoro svolto. La gonna, nera con decori di vari colori, è stata realizzata a mano proprio da Arianna. Curiosi di vedere il capo super originale? Date un’occhiata:

Eh si, l’outfit proposto dall’ex naufraga è davvero incantevole! La gonna, poi, oltre che essere super carina ha un valore affettivo immenso. E voi, cosa aspettate a seguire la bellissima Viktorija su Instagram? Non ve ne pentirete!