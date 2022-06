Amici, nella nuova edizione potrebbe esserci Michele Bravi, ma al posto di chi?

Amici, nella nuova edizione potrebbe esserci Michele Bravi ma il posto di chi prenderebbe?

La ventunesima edizione di Amici si è conclusa a maggio con la vittoria di Luigi Strangis. Il cantante nella finalissima si è sfidato con Michele Esposito, ballerino di danza classica. Il talent si è concluso da qualche settimana e tutti gli allievi sono tornati alla realtà, una realtà molto diversa da quella che avevano lasciato prima di entrare nella scuola.

Ed è proprio nella scuola che ogni anno conosciamo numerosi talenti e sono migliaia i giovani che fanno i casting con la speranza di entrare e di poter affrontare un percorso formativo per migliorarsi e avere maggiori possibilità lavorative per il futuro. A breve cominceranno i casting per la nuova edizione che andrà in onda, com’è suo solito, da settembre-ottobre 2022. Ballerini e cantanti si presentano davanti ad una commissione in cui sono presenti i professori e i professionisti del settore.

Nelle ultime settimane si è fatta insistente una voce che riguarda l’arrivo di Michele Bravi. Si è parlato infatti di un suo ingresso nella commissione ma non solo. Intorno al cantante gira una voce abbastanza forte, potrebbe essere un nuovo insegnante di Amici nella stagione 2022-2023. Ecco, ma chi potrebbe sostituire?

Michele Bravi nella nuova edizione di Amici? Ecco chi potrebbe sostituire

Stanno per iniziare i casting per la nuova edizione di Amici. A maggio si è conclusa la ventunesima ma è già tutto pronto per scoprire nuovi talenti. Ai provini c’è una commissione che sceglie chi man mano, ad ogni prova, supera lo step successivo.

Come anticipatovi, potrebbe esserci anche Michele Bravi, naturalmente nello spazio dedicato al canto. Ma non è finita qui perchè sui social e diversi siti, come per esempio Blasting new, riportano una notizia inaspettata. Il cantante infatti potrebbe essere addirittura il nuovo professore di canto. Ma se così fosse, chi potrebbe sostituire?

Secondo le ultime indiscrezioni Bravi potrebbe prendere il posto di Anna Pettinelli. Questa new entry sarebbe un grande acquisto ma allo stesso tempo l’uscita dal talent di Anna sarebbe una grande perdita. Ovviamente queste sono solo indiscrezioni da prendere con le pinze e non c’è nessuna conferma.