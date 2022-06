Belen Rodriguez, cosa succedeva quando andava ancora al liceo: in pochi lo sanno

Belen Rodriguez, cosa succedeva quando andava ancora al liceo: in pochi conoscono questo retroscena sull’amatissima showgirl.

Era già apparsa nella tv italiana in diverse trasmissioni, ma la grande popolarità per Belen Rodriguez è arrivata grazie alla partecipazione a L’Isola dei Famosi, nel 2008. All’epoca, l’argentina aveva poco più di venti anni e quell’esperienza ha segnato l’inizio della sua illustre carriera.

Una carriera di cui sappiamo praticamente tutto: l’ultimo, importantissimo, traguardo è stata la conduzione de Le Iene, uno dei più grandi sogni della showgirl. Ma sappiamo tutto anche della sua adolescenza? C’è un retroscena che riguarda i tempi del liceo che non tutti potrebbero conoscere… Ve lo raccontiamo noi!

Belen Rodriguez, sapete cosa faceva ai tempi del liceo? La curiosità

Belen ha capito molto presto di essere portata per il mondo dello spettacolo, iniziando la carriera da modella in Argentina a soli 17 anni. Ma c’è un altro interessante debutto dell’argentina, che risale ai tempi del liceo. Sapete cosa faceva una giovanissima Belen prima di entrare in classe e seguire le lezioni?

Ebbene, Belen è stata la voce ufficiale della radio del Liceo che frequentava! Per ben due ore, tutti i giorni dalle 6 alle 8 di mattina, la Rodriguez teneva compagnia al pubblico con la radio della scuola, per poi partecipare regolarmente alle lezioni. L’amore per il mondo della radio e, più in generale, dello spettacolo si è fatto vivo ben presto in Belen, che oggi è uno dei volti più amati nel nostro Paese.

Belen a L’Isola dei famosi

Come abbiamo detto, il grande pubblico ha conosciuto Belen nel 2008, quando si è cimentata nelle vesti di naufraga nella sesta edizione de L’Isola dei famosi, all’epoca condotta da Simona Ventura. A vincere l’edizione fu proprio l’opinionista dell’attuale edizione del reality, Vladimir Luxuria, ma per Belen fu comunque un successo: l’argentina si è classificata seconda, seguita da Carlo Capponi. Quest’ultimo faceva pare della categoria dei ‘non famosi’: per alcune edizioni, infatti, il cast è stato composto non solo da concorrenti vip, ma anche da persone comuni. E voi, ricordavate l’avventura isolana della bellissima Belen?