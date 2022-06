Carmen Di Pietro, chi è il padre di suo figlio Alessandro Iannoni: retroscena inedito

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, sapete chi è l’ex compagno e padre dei due volti noti de L’Isola dei Famosi? L’inedito retroscena

Il suo percorso a L’Isola dei Famosi è davvero sorprendente, Carmen Di Pietro è una delle concorrenti dell’amatissimo reality e di settimana in settimana con la sua piccata schiettezza la sua verve ironica è riuscita a conquistare il pubblico ed a giungere alle puntate finali del programma.

Il percorso in Honduras era iniziato per Carmen in compagnia di suo figlio, Alessandro Iannoni. Dopo diverso tempo però il giovane ha poi scelto di abbandonare il gioco per riprendere in mano le redini della propria vita e tornare alla normalità. Ma sapete chi è il padre di Alessandro Iannoni ed ex compagno di Carmen Di Pietro?

Alessandro Iannoni, chi è il padre dell’ex concorrente de L’Isola dei famosi ed ex compagno di Carmen Di Pietro

Giuseppe Iannoni è il padre di Alessandro Iannoni ed ex compagno di Carmen Di Pietro. Prima di formare una coppia i due si conoscevano in quanto Giuseppe Iannoni era il personal trainer della naufraga. La loro è una relazione durata 16 anni. Si sono conosciuti, innamorati ed hanno costruito insieme la loro famiglia. Tuttavia la loro relazione non è stata destinata a durare.

A causa della reciproca gelosia i due sono spesso stati costretti ad allontanarsi. Dopodiché dopo varie insinuazioni in merito ad un tradimento da parte di Giuseppe Iannoni e dopo 16 anni di relazione hanno scelto di prendere strade diverse per il loro bene e soprattutto per il bene dei loro figli.

“Il nostro amore è finito, ci siamo lasciati di comune accordo e senza traumi ne per noi ne per i nostri figli. Tra noi c’è sempre stata ed è rimasta una stima reciproca, qualcosa che non verrà mai a mancare“, ha detto Carmen Di Pietro qualche tempo fa.