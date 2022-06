Colpo di scena dopo 90 giorni per innamorarsi: cos’è successo a Fernanda e Jonathan? Impensabile

Clamoroso colpo di scena per Fernanda e Jonathan dopo 90 giorni per innamorarsi: sono ancora una coppia? Davvero impensabile!

Voi ci credete nel destino? Se no, leggendo la storia di Fernanda e Jonathan, inizierete a crederci! La coppia, come in molti sapranno, ha preso parte a 90 giorni per innamorarsi. Lo show di Real Time che offre a due giovanissimi ragazzi la possibilità di convolare nozze dopo tre mesi dal loro primo incontro.

Così come quella di Larissa e Colt, anche la storia di Fernanda e Jonathan era piuttosto particolare. I due, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che si siano conosciuti in Messico, paese d’origine di lei, durante una vacanza di lui. I giovanissimi ragazzi, a quanto pare, si sarebbero conosciuti in un club messicano e subito si sono piaciuti. Ad impedire una semplice storia d’amore, però, è stata la loro lontananza. Fernanda, infatti, era del Messico. Jonathan, invece, degli Stati Uniti. Pertanto, per viversi tranquillamente la loro frequentazione, è stato necessario un visto di circa 3 mesi. Cos’è successo, però, dopo 90 giorni per innamorarsi? Clamoroso colpo di scena: impensabile!

Jonathan e Fernanda dopo 90 giorni per innamorarsi: colpo di scena, cos’è successo

Sembrava che la storia d’amore tra Jonathan e Fernanda a 90 giorni per innamorarsi procedesse alla grande. Nonostante la differenza d’età – lui era più grande di lei di circa 12 anni – e qualche piccolo litigio, i due piccioncini sembravano essere davvero sereni insieme. A quanto pare, però, sembrerebbe non essere più così. Sapete che cos’è successo qualche tempo dopo la fine del loro percorso nello show di Real Time? Un vero e proprio colpo di scena!

Dopo Stephanie e Ryan, anche Fernanda e Jonathan si sono detti “addio”. Non sappiamo cosa abbia spinto la coppia ad intraprendere due strade completamente differenti. Fatto sta che, ad oggi, i due sono distanti. Ma non solo. Abbiamo spulciato con attenzione il canale Instagram della bella Flores ed abbiamo appreso che, dopo questa delusione, il suo cuore è nuovamente impegnato. Eccola insieme al suo nuovo compagno:

Di Jonathan, invece, non abbiamo notizie! Leggendo sul web, però, sembrerebbe che anche lui abbia ritrovato nuovamente l’amore.