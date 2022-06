Come si lavora con Maria De Filippi: parla Lorella Cuccarini

Intervistata da Leggo, Lorella Cuccarini rivela se tornerà o meno ad occupare il posto di insegnante di Amici e com’è lavorare con Maria.

Una scuola come quella di Amici ha costruito la sua fama e il suo successo ultraventennale anche grazie alla grandissima professionalità degli insegnanti che si sono avvicendati alla guida degli allievi.

In un programma tv dedicato ad accompagnare giovani talenti verso il loro futuro artistico, una donna di spettacolo del calibro di Lorella Cuccarini non poteva mancare. La bionda showgirl “più amata dagli italiani” ha fatto della versatilità il punto forte della sua straordinaria carriera. Non a caso, è stata la prima prof nella storia del talent a ricoprire il ruolo di coach sia di canto che di ballo.

Ora che Amici è in pausa per l’estate, tutti si chiedono quali docenti saranno riconfermati per l’edizione 2022/2023 e quali no. Ebbene, a tale quesito Lorella ha risposto in modo chiarissimo in un’intervista concessa a Leggo. Inoltre, ha parlato della sua esperienza lavorativa al fianco di Maria De Filippi; vediamo cosa ha raccontato!

Lorella Cuccarini rivela apertamente cosa pensa di Maria De Filippi

Da artista poliedrica quale è, Lorella ha lavorato spesso anche a teatro e, da quanto ha raccontato ai microfoni di Leggo, presto vi tornerà con uno spettacolo di grande successo. Dal prossimo 2 dicembre e fino all’8 gennaio la rivedremo infatti nei panni di Madre Gothel, in Rapunzel – Il musical.

I fan devono quindi temere di non ritrovarla ad Amici l’anno prossimo? Niente affatto: la bionda coach ha rivelato che quasi sicuramente si occuperà anche quest’anno della classe di canto e che concilierà i due impegni. “Nessun problema. Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente”, ha detto.

Parole che lasciano trasparire tutta la serenità che si respira anche dietro le quinte della trasmissione: “Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara”, ha spiegato Lorella che proprio dopo l’ultima puntata del Serale ha dedicato alla conduttrice un bellissimo post sui social.

Anche voi siete felici di ritrovare la bravissima Lorella a settembre?