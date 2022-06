Diletta Leotta somiglia in modo impressionante a sua mamma: eccole insieme in questo scatto

Avete mai visto la mamma di Diletta Leotta? La conduttrice le somiglia in modo impressionante.

Diletta Leotta è una conduttrice televisiva e radiofonica. Ha cominciato a fare esperienza quando era solo un’adolescente; aveva circa 17 anni infatti quando inizia una collaborazione con Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica. In questi anni l’abbiamo vista spesso in tv, in programmi anche molto diversi fra loro, basti ricordarla per esempio al Festival di Sanremo, quando fu co-conduttrice per una sera al fianco di Amadeus o anche a Striscia la notizia o nel format Il contadino cerca moglie.

Come tutti o quasi i personaggi noti anche lei ha un seguitissimo profilo instagram; condivide scatti diversi e in posti magici ma non mancano foto di famiglia, insieme ai suoi genitori o a suo fratello. Coloro che la seguono su instagram ci avranno fatto sicuramente caso, Diletta somiglia in modo impressionante a sua mamma: due donne bellissime, biondissime ed elegantissime. Se non le avete mai viste insieme, ecco lo scatto di cui stiamo parlando!

Diletta Leotta, avete mai visto sua mamma? La conduttrice le somiglia moltissimo

E’ nota a tutti dato che è una bravissima conduttrice sia televisiva che radiofonica, in particolare è una delle più apprezzate presentatrici sportive. Laureata in Giurisprudenza ha messo da parte questo percorso di studio per allacciarsi a quello dello spettacolo e lo ha fatto ancora prima di diventare maggiorenne, quando ha cominciato a collaborare a 17 anni in una trasmissione calcistica .

Diletta Leotta è amata da un vasto pubblico, lo stesso pubblico la segue sui social. Negli scatti condivisi appare da sola, in un bellissimo selfie o in posa, mostra sempre outfit elegantissimi ma come notiamo veste anche con abiti sportivi. Poi lei si allena sempre e anche quando non può, come aveva dichiarato in un’intervista a Gazzetta.it, trova sempre almeno 20 minuti per fare esercizio. Mangia sano ma non segue una dieta specifica però se sa che nel fine settimana deve mangiare fuori sta più attenta. Su instagram condivide foto e video nelle storie dei suoi allenamenti.

La conduttrice è molta legata alla sua famiglia. In una foto condivisa qualche mese fa possiamo vederla insieme a sua mamma.

Cosa notiamo da subito? Madre e figlia si somigliano molto, entrambe bellissime e biondissime. La mamma di Diletta si chiama Ofelia Castorina ed è una donna molto elegante.