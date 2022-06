“È un anno che non lavoro”: l’amara confessione dell’ex GF ai suoi follower

L’ex protagonista del GF ha deciso di condividere con i suoi seguaci su Instagram un aspetto della sua vita che forse non immaginavano.

Nel corso della propria vita, chiunque può attraversare periodi difficili, blocchi di vario genere, che spesso possono riguardare la sfera lavorativa. Tanto più se si fa parte del mondo dello spettacolo che, per quanto affascinante, presenta anche un lato meno piacevole.

Chi vi lavora sa che improvvisamente può arrivare una fase di stallo, nella quale si lavora molto meno o addirittura per niente. Proprio di questo ha parlato un ex volto del Grande Fratello, presente in radio e tv per molto tempo ma che da un anno non sta più lavorando.

Lo ha raccontato in prima persona in un video pubblicato su Instagram, dove ha ancora un grande seguito a distanza di molti anni dalla sua partecipazione al reality. “Oggi la mia giornata è vuota perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro”, ha detto con il massimo della sincerità.

“È inutile far finta di niente”: lo sfogo dell’ex concorrente del GF

È stata Roberta Beta, concorrente della prima memorabile edizione del Grande Fratello, a rendere pubblico il difficile momento che la vede senza un lavoro retribuito da dodici mesi a questa parte.

Tra coloro che in questi 22 anni hanno varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà, la 57enne romana è sicuramente tra quelli che hanno continuato il loro percorso nel mondo dello spettacolo. Uscita dal programma, Roberta tra le altre cose ha lavorato molto in radio, è stata inviata per La vita in diretta su Rai Uno, ha preso parte al film La fabbrica del vapore di Ettore Pasculli, ha scritto un libro. Insomma, le occasioni dal punto di vista professionale non le sono mancate.

Attualmente, però, sembra che la ruota non stia girando per il verso giusto: una situazione che di certo non la fa sentire completamente bene, soprattutto in alcuni momenti. Di questo ha voluto parlare ai suoi fedelissimi follower: “Faccio cose, ne faccio tante ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo”.

La conduttrice radiofonica ha voluto così far comprendere anche che non bisogna avere paura di mostrare i propri momenti ‘no’: “Succede a tutti di passare dei momenti di down, di magra. Il punto è che la gente non lo dice. Sembra che essere avviliti non sia chic e non sia cool”, ha scritto la Beta sotto il post ricordando a tutti che anche gli stati d’animo negativi fanno parte della normale quotidianità della vita.

Auguriamo a Roberta Beta che questa fase possa terminare al più presto e le facciamo un grande in bocca al lupo per il suo futuro!