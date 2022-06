Elena D’Amario è fidanzata? Cosa sappiamo sulla sua vita sentimentale

E’ l’amatissima ballerina di Amici, cosa sappiamo di lei? Elena D’Amario è fidanzata? I dettagli sulla sua vita sentimentale

Volto amatissimo di Canale 5, la bellissima ballerina della scuola di Amici si ha stregati con il suo incredibile talento a passi di danza. Il suo esordio sul piccolo schermo è avvenuto proprio all’interno del talent.

Era giovanissima quando ha fatto la sua primissima apparizione all’interno del talent presentandosi ai casting per l’ambita selezione. Aveva solamente 19 anni, ricordate com’era?

Negli ultimi tempi la ballerina di Amici era stata ‘pizzicata’ insieme a Michele Morrone. L’attore dopo i presunti gossip in cui si ipotizzava che i due avessero un flirt, ha immediatamente voluto smentire le voci di corridoio e far sapere che tra loro non c’è altro che una bella amicizia. A questo punto, ci chiediamo, Elena D’Amario è fidanzata? Ecco cosa sappiamo sulla vita sentimentale dell’amatissima ballerina.

Elena D’Amario, la ballerina di Amici è fidanzata? Cosa sappiamo sulla sua vita sentimentale

Un volto amatissimo che ha ottenuto un seguito ed un successo pazzesco dopo la partecipazione ad Amici prima come allieva all’interno del talent e poi come ballerina professionista.

La danza è parte di lei, una vera e propria passione per Elena D’Amario che si è dedicata con tutta se stessa a ciò che più ama. Ma nella vita della ballerina, oltre la danza c’è di più?

Quello con Michele Morrone non è stato affatto un ‘ritorno di fiamma’. I due sono stati una coppia qualche tempo fa ma da allora sono rimasti solamente e nulla più. Ebbene, la risposta alla domanda che tutti si fanno è no. Elena D’Amario non è fidanzata. La ballerina è piuttosto riservata sulla sua vita sentimentale e di fatti non lascia trapelare nulla o quasi al riguardo.

La danza è il vero amore della splendida ballerina e non fa altro che darle le più enormi soddisfazioni!