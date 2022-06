Elisabetta Gregoraci incredibile, l’ha fatto davvero: “Rifarei tutto”

Elisabetta Gregoraci si lascia andare ad un racconto davvero incredibile: l’ha fatto davvero, la confessione arriva dopo anni.

Ha lasciato tutti senza parole, Elisabetta Gregoraci quando si è lasciato andare ad un racconto davvero incredibile. Regina indiscussa di Instagram, ma anche conduttrice amatissima e volto indiscusso della tv italiana, si è lasciata andare ad una piacevolissima intervista sul settimanale Grazia.

In attesa di poterla rivedere sul piccolo schermo, Elisabetta Gregoraci ha voluto raccontarsi come mai prima d’ora sulle pagine del settimanale Grazia. Oltre a rivelare un ‘tristissimo’ retroscena sulla sua vita privata, la conduttrice di Soverato ha rivelato alcuni aneddoti del passato che fino a questo momento aveva tenuto nascosto. “Rifarei tutto”, ha spiegato la Gregoraci, raccontando una pazzia fatta e che col senno di poi rifarebbe ancora.

Elisabetta Gregoraci, racconto incredibile: l’ha fatto realmente

Chi è che non ha mai fatto una pazzia? Immaginiamo davvero pochissimi! Tra coloro, però, che hanno scelto di fare qualcosa dettati dall’istinto, c’è proprio lei: Elisabetta Gregoraci. A raccontare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata al settimanale Grazia. Oltre a descriversi come donna e a dire di sentirsi piuttosto realizzata a questo punto della sua vita, di parlare della sua vita privata e di quale professionisti prova una stima immensa, la conduttrice di Soverato ha anche spiegato qual è stata la più grande follia fatta.

“Rifarei tutto!”, ha detto la Gregoraci. Siete curiosi anche voi di sapere a quale aneddoto incredibile fa riferimento l’amata conduttrice. Stando a quanto si apprende dal suo racconto, sembrerebbe che Elisabetta abbia viaggiato tutto il giorno per arrivare a dare un bacio ad una persona per poi ripartire subito dopo. “È la cosa più strana che abbia mai fatto”, ha detto. Vi starete chiedendo chi era il fortunato? Non lo sappiamo! Seppure abbia svelato questo piccolo aneddoto, la conduttrice non ha rivelato il suo nome, destando un certo ‘mistero’.

Com’è cambiata negli anni

Sicuramente oggi è tra le donne più belle dello spettacolo nostrano, ma avete visto com’era da giovanissima? In un nostro articolo, vi abbiamo mostrato come si mostrava Elisabetta Gregoraci ai suoi 17 anni: uno splendore!

Noi non vediamo l’ora di rivederla in tv, voi?