Gigi D’Alessio, avete mai visto il profilo Instagram della sua compagna? Incredibile

In tantissimi si chiedono quale sia il profilo Instagram della compagna di Gigi D’Alessio: l’abbiamo appena scoperto, incredibile.

È stato, senza alcun dubbio, lui il protagonista indiscusso dello scorso Venerdì sera. In diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, Gigi D’Alessio ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera nella sua città con degli ospiti incredibili e una platea indimenticabile.

È davvero difficile riassumere la carriera di Gigi D’Alessio in pochissime righe. Da sempre appassionato di musica, il cantante napoletano ha iniziato a muovere i primi in questo modo da giovanissimo e subito dopo ha conquistato tutti. Attualmente, non è solo una delle voci più amati della musica italiana, ma anche un apprezzato produttore discografico e conduttore. E della sua vita privata, invece? Anche questa – così come la sua carriera – è piuttosto intensa. Per tanti anni, è stato sposato con Carmela Barbato – mamma di Claudio, Ilaria, anche lei bellissima, ed LDA – per più di 15 anni ha avuto una storia d’amore con Anna Tatangelo – mamma del piccolo Andrea – e da poco più di un anno, infine, ha una relazione con Denise – madre di Francesco nato nel Gennaio scorso. Siete curiosi di sapere cosa sappiamo su di lei? In tantissimi si chiedono quale sia il profilo Instagram della compagna di Gigi D’Alessio. Ci pensiamo noi!

Avete mai visto il profilo Instagram di Denise, la compagna di Gigi D’Alessio?

Fanno coppia da più di un anno, eppure Gigi D’Alessio non ha mai perso occasione di spiegare quanto Denise gli abbia cambiato la vita. Proprio a Novella 2000, nel corso di una sua intervista di qualche mese fa, il cantante napoletano ha dichiarato: “Sono molto felice. A differenza di molte altre persone non vuole assolutamente apparire ed è molto riservata”. In effetti, non gli possiamo dare proprio torto! Siamo riusciti, infatti, a rintracciare la giovanissima Denise su Instagram ed abbiamo constatato che, nonostante sia la compagna di un personaggio pubblico ed amatissimo, lei non ha affatto perso la sua semplicità.

Sul suo canale social – al quale potete cercarla col nickname @deniseposito – la giovane non ama condividere scatti della sua vita privata o di suo figlio, se ne contano infatti proprio pochissimi. Dando uno sguardo, però, abbiamo rintracciato vecchi scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza e spensieratezza. Guardate questo:

Una bellezza davvero incredibile, non c’è che dire. Non ci stupiamo, quindi, che Gigi D’Alessio abbia perso la testa per lei!