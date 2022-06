La dottoressa Pimple Popper, incredibile choc per JD: aveva solo 13 anni, clamoroso

Incredibile choc per JD a La dottoressa Pimple Popper: aveva solo 13 anni quando è iniziata a spuntare, davvero clamoroso.

Così come quello di Shoshana, anche l’incubo di JD è iniziato molto presto! Aveva solo 13 quando – come raccontato alle telecamere de La dottoressa Pimple Popper – il giovane ha visto spuntare una grossa protuberanza sul suo orecchio.

Quasi alla soglia dei 40 anni e con un matrimonio da organizzare, JD ha deciso di risolvere dapprima una questione importantissima: rimuovere quella enorme massa a forma di pera cresciutagli sotto l’orecchio all’età di 13 anni, che gli ha reso la vita impossibile. Per via della protuberanza, infatti, non solo il giovane paziente della dottoressa ha raccontato di vivere in uno stato di disagio e dolore perenne, ma anche di essere caduto in depressione dopo essere stato vittima di bullismo. Anche lui – proprio come Justin – si era rivolto ad un altro medico prima di recarsi presso lo studio di Sandra Lee, ma il responso non l’ha fatto soddisfatto. La dottoressa ha fatto al caso suo? Inutile dirlo: ovviamente si! Scopriamo cos’è successo.

La dottoressa Pimple Popper: enorme choc per JD, cos’è successo

Prima ancora di rivolgersi a La dottoressa Pimple Popper, quindi, JD si è rivolto ad un altro medico, che gli ha detto che la massa cresciutagli sotto l’orecchio non solo era una conseguenza della genetica, ma che se ne sarebbe caduto da solo. Inutile dire che, ovviamente, non è stato affatto così. Erano trascorsi anni dalla sua prima visita, ma la sua situazione non è affatto migliorata.

Seppure avesse delle dimensioni piuttosto strane, l’amata dottoressa Lee si è immediatamente resa conto che si trattava di un cheloide. Certo, la preoccupava la posizione, la sua grandezza e molto altro ancora, ma non ha affatto battuto ciglio nel rimuoverlo. Certo, l’intervento di rimozione è durato abbastanza, ma il risultato ottenuto è stato perlopiù sorprendente. Guardate coi vostri stessi occhi:

Da come si può chiaramente vedere, quindi, non solo l’intervento è andato a buon fine, ma ha avuto un esito a dir poco stupefacente. Non credete?