Luca Bastianello, grave episodio: è successo qualche giorno fa a Roma

Luca Bastianello vittima di un brutto episodio: l’attore ha raccontato sui social sabato 11 giugno cosa gli è accaduto nei giorni precedenti.

Luca Bastianello si è trovato coinvolto in un brutto episodio a Roma. L’attore che interpreta Dante Romagnoli nella soap opera di Rai 1, Il Paradiso delle signore, ha raccontato il fatto sui social sabato 11 giugno. A riprendere le sue parole è stato il sito Blasting New che ha raccontato per filo e per segno che cosa gli è successo.

L’attore ha deciso di parlarne per spingere tutte le persone che subiscono un’aggressione a denunciare: ecco, ma che cosa gli è accaduto?

Luca Bastianello, grave episodio vissuto dall’attore: è successo qualche giorno fa a Roma

Ne Il Paradiso delle signore interpreta Dante Romagnoli, Luca Bastianello è entrato a far parte del cast nel 2021 ma prima ancora lo abbiamo visto interpretare ruoli diversi. Il suo debutto come attore arriva a teatro nel 2003 e nello stesso anno c’è l’esordio sul piccolo schermo nella miniserie tv in sei puntate, Un papà quasi perfetto.

Ha recitato in Vivere, CentoVetrine, Rosso San Valentino, Un passo dal cielo, Luce dei tuoi occhi e la lista è lunga. Bastianello, come riporta il sito blasting new, è stato vittima qualche giorno fa di un bruttissimo episodio. L’attore è stato aggredito nei pressi della stazione di Roma. Come riportato dal sito sopra citato, non conosce l’identità della persona che lo ha aggredito. Luca ha ricevuto una ginocchiata che gli ha riportato delle lesioni oltre ad un grande spavento.

Ha esordito dicendo di aver deciso di comunicare a tutti la sua esperienza per spingere le persone che sono vittima di aggressioni e violenza a denunciare sempre. L’attore sabato 11 giugno parlando sui social ha raccontato che qualcuno nei giorni precedenti lo ha aggredito, dandogli una ginocchiata che ha lacerato lo strato muscolare vicino al femore: “Un idiota, non so come altro definirlo, mi ha tirato una ginocchiata che ha lacerato lo strato muscolare vicino al femore”.

Luca Bastianello ha così voluto raccontare cosa gli è accaduto a tutti coloro che lo seguono, mandando un messaggio forte: denunciare sempre!