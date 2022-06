Nicolas Vaporidis, chi è l’ex moglie e l’amaro retroscena che in pochi conoscono

Sapete chi è l’ex moglie di Nicolas Vaporidis? Salta fuori un retroscena che conoscono di sicuro in pochissimi: cos’è successo.

Mancano esattamente 15 giorni all’attesissima finale de L’Isola dei famosi. Dopo più di 100 giorni trascorsi in Honduras, i concorrenti che sono rimasti in gioco fino ad ora – incerte ancora le condizioni di Edoardo Tavassi dopo quello che gli è successo nelle scorse ore – potranno fare ritorno in Italia.

Chi sarà il vincitore di questa sedicesima edizione de L’Isola dei famosi? Attualmente, in gioco ci sono dei veri e propri pezzi da novanta. Tra questi, però, non possiamo fare a meno di citare Nicolas Vaporidis. Entrato a far parte dell’adventure reality nel corso della prima puntata, l’attore romano non si è affatto risparmiato durante tutto il suo percorso. Il cambiamento c’è stato e lui non si è mai tirato indietro in nessuna prova, ma sarà proprio lui a trionfare dopo Awed? Lo scopriremo. Nel frattempo, però, poniamo l’attenzione su un aspetto inedito della sua vita privata: sapete chi è la sua ex moglie? Qualche tempo fa, Nicolas ha rivelato di essere fidanzato – anche se l’ha tenuto nascosto per parecchio tempo per tutelarla – ma non tutti sanno che l’attore ha un attore naufragato alle spalle.

Chi è l’ex moglie di Nicolas Vaporidis: retroscena amaro, cosa accadde

Così come la sua carriera cinematografica, anche la vita privata di Nicolas Vaporidis è piuttosto intensa. Attualmente fidanzato – anche se non ci è dato sapere l’identità della ragazza che lo rende felice da diverso tempo – l’attore romano ha avuto relazioni con due sue colleghe. Stiamo parlando proprio di Cristiana Capotondi – i due, in realtà, hanno recitato anche insieme nel film ‘Come tu mi vuoi’ – ed Ilaria Spada. Entrambe le relazioni, però, sono naufragate dopo poco tempo. Non tutti sanno, però, che nel 2012 il buon Vaporidis è convolato a nozze. Sapete chi è la sua ex moglie? In molti la conosceranno perché anche lei è famosissima!

L’ex moglie di Nicolas Vaporidis è proprio Giorgia Surina, anche lei attrice e conduttrice! I due, a quanto pare, si sono conosciuti diversi anni fa ed hanno deciso di sposarsi nel 2012. Quello che, però, colpisce è il retroscena amaro che non tutti conoscono. A distanza di due anni dalle loro nozze, infatti, la coppia ha scelto di dirsi ‘addio’. Non sappiamo cosa li abbia spinti a prendere questa decisione, ma è proprio da quel giorno che le loro strade si sono divise per sempre.

Lo sapevate?