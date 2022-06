Nino D’Angelo, quello che non avete mai visto: cosa succede dietro le quinte

Nino D’Angelo, quello che sicuramente non avete mai visto: sapete cosa succede dietro le quinte dei suoi spettacoli? Immagini chiarissime.

Dopo i festeggiamenti dei 30 di carriera di Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito a Napoli, un’altra icona della musica nostrana si accinge a celebrare la sua incredibile carriera con i suoi ammiratori e fan. Stiamo parlando proprio di lui: l’immenso Nino D’Angelo!

Forse non tutti lo sanno, ma dal 21 Luglio Nino D’Angelo darà il via alla sua nuova tournée in giro per l’Italia. Partirà da Napoli, sua città d’origine, e prevedrà delle tappe imperdibili – a partire dalla Sicilia fino a Lecce, Pescara e tante altre bellissime città nostrane. Insomma, questa che si sta avvicinando sempre di più, sarà un’estate piuttosto impegnativa per l’amatissimo cantante, ma sicuramente piena d’amore. Ogni suo spettacolo, infatti, fa il sold out e regala al suo pubblico delle emozioni uniche. Vi siete mai chiesti, però, cosa succede dietro le quinte? Sul palco, lo spettacolo è imperdibile, ma cosa succede dove non tutti riescono a vedere? A svelare ogni cosa, è un video comparso su Tik Tok, famosissimo e seguito social network. Curiosi di saperlo anche voi?

Nino D’Angelo, sapete cosa succede dietro le quinte? Non tutti lo sanno

Se siamo abituati a degli spettacoli di Nino D’Angelo unici ed inimitabili, non tutti immaginano che dietro le quinte accade qualcosa di ancora più impressionante. A svelare ogni cosa nel dettaglio, come dicevamo, è un video apparso su Tik Tok che ha fatto impazzire i numerosissimi ammiratori del cantante. In questo brevissimo filmato, si vede chiaramente quello che accade lì dove le telecamere non arrivano prima di ogni suo spettacolo.

Che Nino D’Angelo sia legatissimo ai suoi figli e a sua moglie Annamaria, è indiscusso. Sarà proprio questo il motivo che ha spinto il cantante napoletana ad avere proprio la madre dei suoi figli dietro le quinte con lui. In questo breve filmato social, infatti, si vede il buon D’Angelo acclamato dalla folla che lo desidera sul palco in compagnia di sua moglie dietro le quinte. Un’immagine davvero dolcissima e che, soprattutto, sottolinea quanto il loro sia un amore unico e raro.

Oltre a sorridergli poco prima di entrare in scena, la dolce Annamaria saluta suo marito con un bel bacio sulle labbra. Ah, ad esserci ancora questi tipi di affetti.