Perché è finita tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi: i motivi della separazione della coppia, protagonista a Temptation Island Vip nel 2019.

Li abbiamo conosciuti bene a Temptation Island Vip, dove hanno partecipato in coppia nell’edizione del 2019. Nonostante le discussioni, Anna Pettinelli e Stefano Macchi erano usciti più forti che mai dal programma. Oggi, però, qualcosa ha spezzato il loro idillio.

Le voci di una presunta rottura erano trapelate già da diverso tempo, confermate in parte dalla Pettinelli qualche settimana fa, a Verissimo. Ad una domanda di Silvia Toffanin sulla sfera sentimentale, la speaker radiofonica aveva risposto: “Non va per niente bene”. La conferma definitiva è arrivata nel programma radio di Maurizio Costanzo, S’è fatta notte, dove Anna ha ammesso di essere tornata single, spiegando i motivi della rottura.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi, è finita: perché si sono lasciati?

Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati. Una brutta notizie per i tanti fan che li avevano conosciuti e si erano affezionati a loro durante l’esperienza a Temptation Island Vip, nel 2019. A confermare le voci della separazione è stata proprio l’insegnante di Amici, ospite di Costanzo in radio.

La Pettinelli ha ammesso che Stefano non è più suo marito, spiegando, non entrando nel dettaglio, i motivi che l’hanno spinta a chiudere la storia: “Il lumicino si è spento piano piano, poi quando a un certo punto è arrivata notte, ho detto ho voglia di sole, e s’era fatta notte.” Il sentimento tra Anna e Stefano si è esaurito da entrambe le parti, come confermato anche da lui a Fanpage.it, a cui ha specificato che “la separazione è stata voluta di comune accordo”.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi sono stati insieme per circa otto anni. Nel 2019 l’esperienza a Temptation, dove hanno vissuto una piccola crisi a causa della gelosia di Anna per il feeling nato tra Stefano ed una tentatrice. Al termine del programma targato Maria De Filippi, però, la coppia era riuscita a trovare un punto d’incontro, uscendone più uniti che mai.