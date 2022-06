Ricordate Paola in Terra Nostra? L’attrice dopo 20 anni continua a splendere

Ha interpretato Paola in terra Nostra ed era l’amante del dottor Augusto: ecco com’è l’attrice dopo 20 anni.

Terra Nostra è una telenovela brasiliana trasmessa in Italia dal settembre del 2000 al marzo del 2001. Sono passati più di 20 anni dall’ultima volta che l’abbiamo seguita ma nonostante il tempo i telespettatori non avranno dimenticato le vicende della trama e soprattutto i suoi personaggi.

La storia inizia nel 1888 su una nave di emigrati diretta in Brasile. Su questa nave si incontrano Giuliana e Matteo e tra i due scoppia la passione. Purtroppo, giunti al porto di Santos si perdono; la giovane viene accolta a San Paolo dal noto banchiere Francesco Magliano, un grande amico di suo padre, Matteo invece viene reclutato nella fazenda del signor Gumercindo e della sua famiglia, formata da sua moglie e le due figlie, Rosana e Angelica. Andando avanti nella storia… quest’ultima vuole farsi suora ma alla fine si sposa con il Dottor Augusto.

Ecco, questo matrimonio è turbato da un tradimento. Augusto infatti ha una relazione segreta con una donna italiana, bellissima e molto sensuale, Paola. Una relazione che assume addirittura toni grotteschi. Il medico per vedere la sua amante è costretto a comperare una casa. Concentriamo la nostra attenzione su Paola e in particolare sull’attrice che l’ha interpretata: a distanza di più di 20 anni, avete visto com’è oggi?

Terra Nostra, ecco com’è l’attrice che ha interpretato Paola: l’avreste riconosciuta?

Paola è la donna italiana che in Terra nostra vediamo come l’amante del dottor Augusto. Quest’ultimo è però sposato con Angelica. Questa relazione segreta assume toni grotteschi, l’uomo è costretto a comprare una casa per poterla vedere e deve fare i conti anche con i genitori della ragazza, in particolare di sua madre che vuole sempre intromettersi.

Dall’ultima volta che abbiamo seguito la famosa telenovela sono passati più di 20 anni ma nonostante il tempo in molti la ricorderanno ancora. Siamo andati a curiosare sul profilo instagram dell’attrice che ha interpretato Paola, eccola oggi:

Famosissima e amatissima, Maria Fernanda Candido ha vestito i panni dell’amante segreta di Augusto in Terra Nostra. 20 anni fa l’attrice aveva circa 28 anni ed era giovanissima. Guardando questo scatto è impossibile non elogiarne ancora oggi la bellezza, bella e piena di fascino proprio come allora. Classe 1974, attrice e modella brasiliana, è nota per aver interpretato tanti ruoli diversi, recitando al cinema e in televisione.