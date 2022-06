Stranger Things, quanto guadagnano gli attori dell’amatissima serie? Cifre incredibili

E’ la serie Netflix più amata di sempre, ma sapete quanto guadagnano gli attori di Stranger Things? Cifre davvero incredibili!

La quarta stagione di Stranger Things si è rivelata probabilmente una delle più belle di sempre. Trepidanti ed in attesa del volume secondo della fantastica serie, abbiamo già divorato il volume primo appassionandoci ancora di più. Diciamoci la verità, di Stranger Things non ne avremo mai abbastanza.

Le vicende della fittizia cittadina dell’indiana, Hawkins, ci hanno tenuti incollati allo schermo dal primo all’ultimo episodio andato in onda sino ad ora. La serie che si configura come uno dei pilastri della piattaforma streaming è pronta a regalarci tra pochissimi giorni l’attesissimo finale che non vediamo l’ora di vedere. Ma sapete quanto guadagnano gli attori di Stranger Things? L’incredibile cachet vi lascerà praticamente senza parole!

Sapete quanto guadagnano gli attori di Stranger Things?

Episodio dopo episodio, stagione dopo stagione, gli attori dell’amatissima serie televisiva hanno ottenuto un successo sempre crescente. Di pari passo con la crescita del loro incredibile successo è andato ovviamente crescendo anche il loro guadagno.

Di fatti, era il 2016 quando la prima stagione di Stranger Things ha debuttato sulla piattaforma streaming. Gli attori protagonisti della stagione hanno esordito davanti la telecamera in tenerissima età. Milly Bobby Brown, Undici nella serie, ha cominciato a recitare proprio in Stranger Things all’età di 10 anni. Gli attori protagonisti, giovanissimi come lei, guadagnavano all’epoca dell’esordio circa 20-30 mila dollari ad episodio. Ad oggi le cose sono ben diverse.

La serie ha ottenuto rinomanza e gli attori hanno riscosso un successo unico. Di conseguenza, è pensabile credere che anche i guadagni siano aumentati. Di fatti, sapete oggi quanto guadagnano gli attori di Stranger Things?

150mila dollari per Dacre Montgomery (Billy Hargrove) e Sadie Sink (Max Mayfield);

Il cachet sale a 250 mila dollari per Gaten Matarazzo (Dustin), Noah Schnapp (Will Byers), Caleb McLaughin (Lucas), Finn Wolfhard (Michael), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Natalia Dyer (Nancy Wheeler);

Ma è la star della serie a stupire tutti, Undici, Milly Bobby Brown che guadagna 350mila dollari insieme a Winona Ryder (Joyce Neyers) e David Harbour (Jim Hopper);

Non ci resta che attendere il 1° Luglio per l’attesissimo finale!