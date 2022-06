Vanessa Incontrada, in pochi lo sanno: riguarda suo padre, amaro retroscena

Vanessa Incontrada, in pochi lo sanno: riguarda suo padre, l’amaro retroscena che non tutti conoscono sul passato dell’attrice.

Attrice, conduttrice e showgirl di grande talento: Vanessa Incontrada e una vera e propria artista a tutto tondo, amatissima dal pubblico del nostro Paese. Della sua carriera, ricca di successi, sappiamo praticamente tutto, ma si può dire lo stesso della sua vita privata?

Non tutti sanno che Vanessa non ha avuto un rapporto semplice con il suo papà. Un rapporto ritrovato, ma dopo una lunga separazione. Vi raccontiamo il retroscena del passato della Incontrada che non tutti conoscono.

Vanessa Incontrada, il complicato rapporto col padre: amaro retroscena

Un rapporto ritrovato, quello tra Vanessa Incontrada e il papà Filippo. Di origini italiane, l’uomo lasciò la mamma Alicia quando era ancora piccola: Vanessa e la sorella minore Alice si ritrovarono a crescere con un padre assente. Da qui la rottura, che, però, col tempo è stata superata,

“Quando c’è una separazione all’inizio punti il dito poi, col tempo, ho compreso perché mio padre ha fatto certe scelte ed oggi ci siamo ritrovati e abbiamo un rapporto che mai avrei pensato, si è evoluto. Oggi lo accetto, la abbraccio, fa parte di me e di mio figlio”, ha raccontato in una vecchia intervista a L’Arena con Massimo Giletti.

A dimostrazione della loro ritrovata unione, diversi scatti social in cui Vanessa si mostra in compagnia del suo ‘babbone’. Qualche anno fa, la splendida attrice si è anche immortalata a Barcellona intenta a dare una mano al suo papà: l’uomo ha una bancarella sulla Gran Via della capitale spagnola. Mentre era in vacanza con la sua famiglia, la conduttrice ha fatto tappa dal suo papà, invitando i suoi fan di Barcellona a raggiungerla.

Come già detto, dalla storia tra Filippo Incontrada e la spagnola Alicia Soler Noguera sono nate due figlie, Vanessa e la sorella minore Alice. A differenza di Vanessa, quest’ultima è lontana dalle luci dei riflettori e dal mondo dello spettacolo. I pochi scatti di Alice che si trovano in giro provengono dai canali social di Vanessa, che ama condividere immagini in compagnia delle persone care. E voi, cosa aspettate a seguirla?