Alena Seredova al mare senza trucco e filtri: si è mostrata così sui social

Alena Seredova condivide una foto al mare senza trucco e filtri: ecco come si è mostrata la showgirl sui social.

Oggi è molto amata ma quando è entrata nel mondo della moda Alena Seredova era nel pieno della giovinezza e ancora non era naturalmente nota. Infatti ha cominciato a posare all’età di 15 anni. Nata a Praga nel 1978, per il suo lavoro si è spostata in diverse città.

A 20 anni si classifica seconda al concorso di bellezza nazionale Miss Repubblica Ceca, ottenendo così il diritto di rappresentare ufficialmente la Repubblica Ceca al concorso Miss Mondo 1998 dove si classifica al quarto posto. In Italia è stata lanciata da Giorgio Panariello nella trasmissione televisiva Torno Sabato; dopo il primo passo ne ha fatti altri fino ad arrivare sempre più in alto, lavorando anche come attrice sul piccolo e grande schermo.

Alena è anche la fondatrice della linea di profumi che porta il suo nome. Data la popolarità sui social possiamo immaginare che sia molto seguita ed è proprio così: pensate che sono oltre 500 mila i follower. Tra le migliaia di foto pubblicate notiamo una delle ultime, in cui appare al mare in costume a prendere il sole e possiamo ammirarla senza trucco e filtri: voi l’avete mai vista?

Alena Seredova al mare senza trucco e filtri: ecco com’è la showgirl al naturale

Alena Seredova è seguitissima sui social. Sul suo canale instagram possiamo ammirarla in tutte le sfaccettature. Ci sono moltissimi scatti in cui è fotografata insieme alla sua famiglia, in altri appare da sola con look semplici che le stanno benissimo. Ci sono anche molte immagini in cui sfoggia una bellezza al naturale.

Bellezza che l’ha sempre accompagnata fin da giovane portandola a posare per importanti fotografi e meravigliosi calendari. Alena è una donna molto bella ed elegante ed è bella anche senza collane, orecchini, tutti gli accessori che solitamente utilizziamo in occasioni e uscite e soprattutto è bella senza trucco, proprio come possiamo vederla in questa foto:

Eccola al naturale, mentre si scatta un selfie in costume! Cosa ne pensate? La bellezza della showgirl con il make up o senza cattura sempre l’attenzione. Il post ha ricevuto tantissimi like e centinaia di complimenti.