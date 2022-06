Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata de L’Isola dei famosi di Lunedì 20 Giugno: è tempo della resa dei conti, momento atteso.

Grande attesa per la puntata di questa sera de L’isola dei famosi: dopo più di 90 giorni dall’inizio di questa esperienza, l’adventure reality si accinge a chiudere i battenti. Stasera andrà in onda la semifinale di questa sedicesima edizione, ma tra sette giorni esatti ci sarà l’attesissima finale: chi vincerà?

Così come tutte le altre puntate precedenti, anche questa di stasera 20 Giugno sarà una puntata de L’Isola dei famosi totalmente imperdibile. Di anticipazioni ufficiali, come al solito, non sappiamo ancora nulla, ma sicuramente verranno dato tutte le risposte a quelle domande di questi ultimi giorni. Chi si aggiungerà a Nicolas Vaporidis come finalista? E, soprattutto, cosa accadrà ad Edoardo Tavassi? Nei giorni scorsi, il fratello di Guendalina ha subito un brutto infortunio che l’ha costretto ad andare subito in infermeria, ma la sua finale è a rischio? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Poche ore fa, Alvin ha aggiornato i suoi fan, dicendo che soltanto stasera si scopriranno le sorti del simpaticissimo romano. Ma non solo. È anche arrivato il momento della resa dei conti: cosa accadrà!

L’Isola dei famosi, anticipazioni della semifinale del 20 Giugno: la resa dei conti è vicina

Se pensavate che gli ultimi giorni su L’Isola dei famosi fossero semplici, vi sbagliavate di grosso! Seppure manchino solo 7 giorni alla finale, sembrerebbe che anche questa sera accadrà di tutto in diretta. Anche oggi 20 Giugno ci sarà una nuova puntata dell’adventure reality e siamo certi che ne vedremo sicuro delle belle. Cosa ci dicono le anticipazioni? Procediamo con ordine.

A distanza di 7 giorni dall’ultima finale, immaginiamo che verranno eletti altri finalisti. Non sappiamo quanti di loro raggiungeranno la finale, ma sicuramente stasera si scoprirà chi affiancherà Nicolas Vaporidis nell’ultima finale. Ma non solo. Tralasciando le nomination e nuove prove, stasera accadrà quello che tutti si aspettano: il confronto tra Lory Del Santo e Marco Cucolo. La loro relazione è stata messa a dura prova proprio dall’adventure reality e – dopo il confronto a distanza di una settimana fa – stasera è giunto il momento della vera e propria resa dei conti. Lory recrimina al suo fidanzato di aver giocato alla grande e di aver messo da parte la loro storia. Marco, dal canto suo, ha ammesso di avere sbagliato ed ha immediatamente chiesto causa. Chi dei due la spunterà? Dopo il brutto episodio dei giorni scorsi, il buon Cucolo riuscirà ad abbracciare la sua compagna?

Insomma, sarà una puntata piuttosto ricca. Noi non ce la perderemo, voi?