Gli attori stavano girando una serie Netflix e hanno perso la vita: tragico incidente per i protagonisti dell’amato telefilm.

Un drammatico incidente stradale a pochi passi dal set della serie tv Netflix che stavano girando. È così che hanno perso la vita i due attori della serie e sono rimasti feriti sei membri della troupe.

L’incidente si è verificato lo scorso giovedì: il furgone sul quale si trovavano a bordo si è ribaltato in un’area deserta, dove era stato allestito il set della nuova serie Netflix. Le riprese sono state sospese; in seguito i dettagli di questa triste notizia.

Netflix, i due attori della famosa serie tv sono morti in un drammatico incidente

Una vera e propria tragedia sul set della serie Netflix The Chosen One. In seguito ad un terribile incidente stradale, hanno perso la vita i due attori Raymundo Garduno Cruz e Juan Francisco Gonzalez Aguilar ( meglio conosciuto come Paco Mufote). Altri membri della serie sono rimasti feriti nell’incidente, che secondo l’Associated Press si sarebbe verificato nella tarda mattinata di giovedì 16 giugno.

Il furgone sul quale viaggiavano si è ribaltato quando l’autista ha lasciato l’autostrada per immettersi in un’area deserta a Mulegé, in Messico, dove è allestito il set della serie tv. Serie ispirata ai fumetti American Jesus di Mark Millar e Peter Gross, che trattano la storia di un ragazzino che scopre di essere la reincarnazione di Gesù. Le riprese, iniziate ad aprile, sono state chiaramente interrotte da Redrum a tempo indeterminato.

La scomparsa dei due attori ha spezzato il cuore di familiari, amici e colleghi, ma ha anche generato polemiche. Secondo il Daily Best, infatti, gli amici dei due attori hanno rivelato che in passato questi ultimi si erano lamentati delle pessime condizioni in cui erano costretti a lavorare sul set, anche in merito ai trasporti e la logistica.

“Mi addolora pensare che sia stato costretto a lavorare in condizioni scadenti”, ha dichiarato Liliana Conlisk Gallegos, amica di Mufote che ha lavorato in ambito cinematografico.