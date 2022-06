Beautiful anticipazioni: beccati a letto insieme, che scandalo per i Forrester; cosa accadrà nelle prossime puntate della soap.

I tradimenti, a Beautiful, non mancano mai. I triangoli amorosi sono sempre al centro della trama della soap opera più longeva della nostra tv, ma i telespettatori lo sanno: le bugie hanno le gambe corte!

E, come sempre accade nella soap, anche il tradimento di cui vi parliamo oggi spunterà presto fuori. I due amanti clandestini saranno sorpresi a letto insieme da ben due persone: una di queste è la moglie tradita! Un colpo di scena che cambierà tutto in quel di Los Angeles. Se non temete spoiler e siete curiosi di scoprire cosa accadrà, siete nel posto giusto.

Beccati a letto insieme: anticipazioni scottanti a Beautiful, ecco chi sono i due amanti

Nelle puntate italiane sta per iniziare la crisi di coppia tra Eric e Quinn, ma in America è già scoppiata una vera e propria bomba! Si, perché Eric sta tradendo la moglie con una sua ex fiamma, Donna Logan! I due si incontrano di nascosto e sembra proprio che non riescano a mettere fine alla loro passione. Peccato che, però, saranno presto scoperti.

Vi avevamo già detto che sarà Hope la prima a beccare i due amanti in atteggiamenti intimi, ma non sarà la sola. A scoprire il gran segreto sarà proprio Quinn, insieme a Bridget. Le due, a pranzo insieme, scopriranno che il campo da pickleball ( dove Eric sostiene di andare quando incontra Donna) è chiuso da diverso tempo per lavori. Una notizia, rivelata da un cameriere del club, che sconvolge la Fuller: dove si reca, quindi, lo stilista per tutto quel tempo?

Quinn decide di indagare e, parlando col ragazzo, scopre che Eric utilizza spesso un cottage della struttura. È a questo punto che Quinn e Bridget raggiungono proprio questo posto e indovinate? Troveranno Eric e Donna a letto insieme!

Una scena che manderà su tutte le furie Quinn, già particolarmente gelosa della sorella di Brooke Logan. Cosa accadrà al matrimonio tra il fondatore della Forrester Creations e la Fuller? Continuate a seguirci per tutte le novità.