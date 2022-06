Brutto episodio per il naufrago di ritorno dall’Honduras: cos’è successo

Brutto episodio per l’amato naufrago de L’isola dei famosi di ritorno dall’Honduras: è successo l’impensabile, davvero un brutto colpo.

Tutto si sarebbe aspettato fuorché ritornare a casa dopo L’Isola dei famosi ed essere il protagonista di un brutto episodio. È proprio questo quello che è successo di ritorno dall’Honduras e che la sua compagna ha voluto raccontare a Biccy.

La sua avventura a L’Isola dei famosi, purtroppo, non è andato nei migliori dei modi. A distanza di pochissime settimana dalla finale, il giovanissimo naufrago è stato costretto ad abbandonare l’adventure reality di Canale 5 per via di alcuni problemi di salute. Non è mai stato svelato cosa è successo sulla spiaggia, ma si dice che il giovane abbia avuto dei problemi allo stomaco e che sia dovuto ritornare a casa. Cos’è successo, però, una volta ritornato in Italia? Purtroppo, il suo rientro non è andato nei migliori dei modi. Stando a quanto si apprende da Biccy, infatti, sembrerebbe che – una volta ritornato a casa – il naufrago sia stato protagonista di un brutto episodio. Scopriamo insieme cos’è successo.

Brutto episodio per il naufrago: cos’è successo dopo L’Isola dei famosi

Un ritorno da L’Isola dei famosi che difficilmente verrà dimenticato. Il naufrago non solo è stato momentaneamente lasciato dalla sua fidanzata, ma è stato anche protagonista di un brutto episodio. Avete già capito di chi stiamo parlando, vero? Si, proprio di lui: Marco Cucolo. Cosa gli è successo?

Stando a quanto si apprende dal racconto di Lory Del Santo fatto a Biccy, sembrerebbe che – di ritorno dall’Honduras – il suo Marco abbia perso le valige. Non sappiamo come sia potuto accadere e né chi ne sia il responsabile, ma sembrerebbe che il giovanissimo Cucolo abbia perso davvero tutto. “È stato un’ora e mezzo per fare la denuncia per ritrovare la valigia che gli riportano domani sera”, ha raccontato la bella Del Santo – che nel frattempo ha svelato quanti kg ha perso a L’isola dei famosi. Attualmente, stando a quanto si apprende dalle parole di Lory, sembrerebbe che Marco si trovi in isolamento a Milano e che non abbia nulla da mettere. “Non può vedere nessuno fino alla puntata di lunedì sera de L’Isola dei Famosi, ma a prescindere da tutto al momento non voglio vederlo e non gli faccio recapitare nessun vestito”, ha concluso.

Riuscirà a riavere la sua valigia? Ci auguriamo proprio di si.