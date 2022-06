Carmen Di Pietro, cosa si è rifatta? Dove è intervenuto il chirurgo

Carmen Di Pietro, siete curiosi di sapere cosa si è rifatta? Ecco dove è intervenuto il chirurgo: in pochissimi lo immaginano.

Inizia il countdown: a partire da oggi, mancano esattamente 7 giorni alla finale de L’Isola dei famosi. Cosa succederà e, soprattutto, chi sarà il vincitore di questa edizione? È ancora tutto da vedere, ma una cosa è certa: Carmen Di Pietro è in lizza per il titolo!

Ritornata a L’isola dei famosi a distanza di anni dalla sua primissima partecipazione, Carmen Di Pietro non ha affatto deluso le aspettative dei suoi ammiratori. Sempre pronta a mettersi in gioco e a dire la sua opinione quando ne sentiva la necessità, l’amatissima showgirl si è dimostrata una vera e propria guerriera. La sua simpatia non è sfuggita all’occhio attento del pubblico italiano, ma nemmeno la sua bellezza. A proposito, Carmen di Pietro non ha mai nascosto di essersi rifatta, ma siete curiosi di sapere che cosa? Per saperlo, bisogna andare indietro nel tempo. Era esattamente il 1996 quando, alle pagine del settimanale Gente, la showgirl ha confessato dove è intervenuto il medico chirurgo.

Cosa si è rifatta Carmen Di Pietro? L’ha svelato lei apertamente

La sua bellezza di adesso non passa assolutamente inosservata, ma altrettanto indimenticabile è quella sfoggiato negli anni addietro, vi siete mai chiesti però cosa si è rifatta Carmen Di Pietro? Come dicevamo, la showgirl non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia estetica. In tantissimi, però, si chiedono cosa abbia scelto di ‘correggere’ grazie all’aiuto del chirurgo.

A ‘Gente’ nel 1996, stando a quanto si legge da Fanpage, sembrerebbe che Carmen Di Pietro abbia elencato tutto quello che ha scelto di rifare. “Il chirurgo è intervenuto sulle mie labbra, sugli zigomi, sul naso e sul seno”, ha spiegato. Rivelando, inoltre, che il medico non ha fatto altro che regalarle la possibilità di avere l’aspetto completamente diverso da quello che aveva quando era una ragazzina. “Mi ha trasformata in una donna completamente diversa dalla ragazza di provincia carina, ma niente di più, che ero stata fino ai 18 anni”, ha concluso.

Cosa ne pensate del suo percorso a L’Isola dei famosi? E, soprattutto, pensate sia proprio lei a vincere quest’anno?