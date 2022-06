Claudia Gerini condivide con i suoi follower un selfie in piscina senza filtri e senza trucco: l’attrice è bella come non mai.

Claudia Gerini era giovanissima quando ha esordito nel mondo dello spettacolo dato che a 13 anni vince il concorso Miss Teenager. Appare successivamente, negli anni ottanta, in alcuni spot mentre l’esordio in televisione risale al 1991 nel programma Primadonna ed in seguito entra a far parte di Non è la rai.

Ad un certo punto abbiamo il piacere di conoscerla in un’altra veste, come attrice. Infatti si fa conoscere interpretando Jessica nel film Viaggi Di Nozze, diretta da Carlo Verdone. Dopo i primi ruoli sia come attrice ma anche nei programmi televisivi la sua carriera spicca letteralmente il volo. Ha recitato in così tanti film e serie tv che per citare tutti i titoli non ci vorrebbe un solo articolo. Nel 2021 Claudia ha recitato nello spot pubblicitario della pasta de Cecco insieme a Can Yaman e da pochissime settimane ha fatto un grande passo. Il 26 aprile 2022 ha infatti presentato il suo primo film da regista, Tapirulan, in cui è protagonista.

Il pubblico oggi la segue con piacere ed è sempre contento di poterla vedere in un nuovo film. Anche l’attrice, come quasi tutti i personaggi del mondo dello spettacolo, ha un canale instagram ed è molo seguito: pensate che sono quasi un milione i follower. Negli ultimi giorni visto anche il caldo ha approfittato per trascorrere qualche ora di relax. Claudia ha condiviso degli scatti in cui è fotografata in piscina e si mostra senza filtri e trucco, cosa non certo da tutti.

Claudia Gerini, il selfie in piscina senza trucco e filtri: è bella anche così

Ha un canale social che ha quasi raggiunto un milione di follower ed è proprio qui che l’attrice condivide i suoi scatti, personali e professionali. Claudia Gerini si mostra in tutte le sfaccettature, da sola o in compagnia, in foto che risalgono a vecchi tempi o recentissime.

Negli ultimi giorni si è goduta un po’ di sano relax, trascorrendo qualche ora in piscina. Come lo sappiamo? Naturalmente curiosando sul suo canale social, e spulciando abbiamo notato con attenzione tutti i bellissimi scatti in cui è fotografata, in particolare vi mostriamo qui uno in cui si mostra senza filtri e trucco.

Eccola al naturale! Ma quanto è bella la Gerini? Senza make up, con il cappello e un costume dal colore azzurro acceso: “Giusto il tempo di un bagno e torno di corsa a Roma“, scrive in basso all’immagine. Ebbene, l’attrice ha approfittato di qualche ora libera per rilassarsi ma a quanto pare gli impegni l’attendono.