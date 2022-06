Elisabetta Canalis, il selfie allo specchio dell’ascensore: spunta un ‘dettaglio’ insolito

Il selfie allo specchio di Elisabetta Canalis mostra un dettaglio piuttosto insolito: avete visto anche voi? Non immaginereste mai.

Si sta parlando solo di lei in queste ultime ore: Elisabetta Canalis è la regina della kickboxing. Debuttata sul ring di Torino nelle scorse ore, l’ex velina di Striscia la notizia ha impressionato tutti con la sua bravura, battendo anche la sua sfidante Rachele Muratori.

Seppure impegnatissima con gli allenamenti e il combattimento, Elisabetta Canalis non ha mai perso occasione di poter condividere ogni cosa col suo pubblico social. E così, tra scatti senza filtri e senza trucco, l’ex velina non ha potuto fare a meno di scattarsi un bel selfie allo specchio poche ore prima di salire sul ring. È in ascensore, ma quello che non si può fare a meno di notare è un particolare ‘dettaglio’. No, non facciamo riferimento alla sua bellezza e alla sua forma fisica – per cui vi abbiamo raccontato un retroscena pazzesco – ma un accessorio che sembrerebbe essere ritornato di nuovo di moda. Siete pronti a scoprirlo anche voi? Eccolo qui: pazzesco!

Quel ‘dettaglio’ del selfie di Elisabetta Canalis non passa inosservato: pazzesco!

Non è assolutamente la prima volta che Elisabetta Canalis riporta in auge una vecchia moda. Ricordate, ad esempio, quando vi abbiamo parlato di un completo che le calzava a pennello? Ebbene. Guardando questo selfie allo specchio e notando questo ‘dettaglio’, vi confermiamo che l’ex velina di Striscia la notizia sembrerebbe avere una passione per un tipo di abbigliamento che si portava tempo addietro.

Con indosso un abbigliamento sportivo, Elisabetta Canalis si mostra in tutta la sua bellezza sul suo canale Instagram. I nostri occhi – così come i vostri, ne siamo certi – non hanno potuto fare a meno di notare un particolare ‘dettaglio’. Si tratta, infatti, di un accessorio che era molto di voga negli anni ’90. E che adesso – nonostante siano ancora diverse persone che lo utilizzano – non rappresenta più una vera moda. Curiosi di sapere a che cosa facciamo riferimento? Guardate qui:

È davvero impossibile non farci caso, diteci la verità! Abbinato a questo delizioso outfit sportivo, Elisabetta Canalis ha sfoggiato un marsupio bianco con richiami blu e rossi. Insomma, è davvero perfetta! Voi l’avevate notato?