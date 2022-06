E’ finita in ospedale, brutta notizia: riguarda la ex fidanzata del famoso cantante; il racconto da brividi.

“Ho scoperto che aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su internet”. Per la prima volta, l’ex fidanzata del celebre cantante parla del tradimento e del periodo buio che ha vissuto dopo la rottura.

Una storia d’amore bellissima, nata sui banchi di scuola, ma che si è conclusa proprio qualche mese fa. “Per stare appresso a lui, spesso mi trascuravo“, ha rivelato la ragazza. Scopriamo nel dettaglio il suo racconto.

L’ex fidanzata del famoso cantante è finita in ospedale: “Per lui mi trascuravo”

“Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima”. Con queste parole, al settimanale Di Più, Giulia Lisioli parla del suo ormai ex fidanzato Blanco e della sua nuova metà, la ballerina Martina Valdes. I due sono stati beccati insieme in un locale lo scorso marzo e, in poco tempo, il video è diventato virale sui social. Ed è arrivato anche a Giulia, che ha scoperto così il tradimento del cantante.

Una scoperta dolorosissima per lei, che ha iniziato a soffrire di attacchi di panico: la ragazza ha raccontato di essere finita persino in ospedale e di aver avuto bisogno di assumere ansiolitici per alcune settimane. La storia tra Giulia e Riccardo (questo il vero nome del rapper) è proseguita fino a inizio marzo: durante l’esperienza di Sanremo, i due erano ancora molto uniti. Il cantante ha ringraziato la sua metà sul palco, dedicandole una canzone, ma, poco dopo, l’idillio si è spezzato.

Giulia ha raccontato di aver avuto un faccia a faccia col suo ex solo due mesi dopo l’accaduto: “Mi ha detto che ci teneva ancora tantissimo a me. Ha sbagliato, forse era in un momento difficile, aveva tanto stress addosso. Ma io non ho sbagliato niente: l’ho amato, supportato e sopportato: dall’inizio a Sanremo”.

La ragazza spiega di aver trascurato se stessa per stare dietro a lui, mettendo prima di tutto le sue esigenze: “Forse è stato questo il mio errore, ma ero sicura del suo amore”